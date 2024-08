Con apenas 19 años de edad, el chino Pan Zhanle es una de las grandes sensaciones de la natación. Es el actual campeón mundial de los 100 metros libres (47,53 en Doha 2024), y en los Juegos Olímpicos no hizo más que revalidar eso con una actuación para los libros de historia.

Zhanle se quedó con el oro París 2024 y logró imponer un nuevo récord mundial, bajando su propia marca por más de un segundo, al completar la prueba en 46,40s. Una locura para una prueba explosiva, de corta duración. Eso despertó las sospechas por su rendimiento: “No es humanamente posible“, aseguró el entrenador australiano Brett Hawke.

El ex olímpico (Sídney 2000 y Atenas 2004) tomó su cuenta de Instagram e hizo su descargo tras la final de los 100 metros libres en París 2024: “Miren, les voy a ser honestos. Estoy enojado con ese nado“, inició Hawke. “Son varias las razones, soy amigo de los nadadores más rápidos de la historia, desde Rowdy Gaines hasta el rey Kyle Chalmers. Los conozco íntimamente y los he estudiado por 30 años”, continuó.

“He estudiado este deporte, la velocidad. Lo entiendo, soy un experto en ello, es a lo que me dedico. Y estoy molesto porque no ganas los 100 metros libres por un cuerpo de ventaja con esos nadadores allí. Simplemente no lo puedes hacer. No es humanamente posible“, expresó Hawke aún sin poder creer realmente lo sucedido en la pileta olímpica.

El chino Pan Zhanle, el nuevo rey de la natación olímpica y mundial. IMAGO

Hawke cree que hubo algo extraño en la carrera de Zhanle en París 2024

A partir de allí, comenzó a poner en duda la tarea realizada por Pan Zhanle, insinuando que hubo algo más detrás de su histórica actuación: “No me importa lo que nadie diga, esto no es contra ninguna persona o nación en particular. Es simplemente lo que conozco y lo que veo“, dejó caer Hawke.

La victoria de Zhanle quedará en la historia de la natación.

“A esos tipos, Kyle Chalmers, David Popovici, Jack Alexy, no puedes ganarle por un cuerpo entero de distancia en 100 metros. No es humanamente posible, no me quieran vender eso, no intenten hacerme tragar eso. No es real“, expresó a continuación, ya mucho más irritado.

Para dejar claras sus insinuaciones sobre alguna trampa en la carrera del chino, el entrenador australiano cerró diciendo: “Es demasiado bueno como para ser cierto… y posiblemente así sea“.

Brett Hawke participó en Sídney 2000 y Atenas 2004, y fue cinco veces campeón australiano.

Un dato que refleja aún más lo hecho por Zhanle es que los tiempos de sus tres perseguidores, el australiano Kyle Chalmers (47,48), el rumano David Popovici (47,49) y el húngaro Nándor Németh (47,50) también eran marcas que bajaban el récord mundial, pero el chino les sacó un cuerpo de ventaja.

Más de 20 nadadores chinos fallaron una prueba de dopaje antes de Tokio 2021

Las declaraciones de Brett Hawke tienen un trasfondo, sí. Y no tienen que ver con Pan Zhanle, sino con su nación: China. En la previa de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 -luego suspendidos por COVID-19 y disputados en 2021-, hasta 23 nadadores chinos dieron positivo en pruebas de dopaje.

Sus rivales aceptaron la superioridad del chino y no declararon en su contra. IMAGO

A estos nadadores se les encontraron sustancias prohibidas que mejoraban su rendimiento, aunque las autoridades alegaron que se trataba de una contaminación en la comida del hotel. Finalmente se les permitió participar de aquella Olimpíada.

En cualquier caso, Zhanle, por entonces de apenas 15 años, no se encontraba entre los atletas. Ahora Pan Zhanle se convierte en el vigente campeón mundial y olímpico y poseedor de ambos récords en la prueba estelar de la natación, muy a pesar de los comentarios del australiano.