Acusó que no pudo romper el récord olímpico por las condiciones en las que vive mientras disputa los Juegos Olímpicos.

Ganó una medalla de oro pero apuntó contra la organización de París 2024: "La Villa Olímpica no está hecha para el alto rendimiento"

Imagina ganar una medalla de oro en los Juegos Olímpicos, traducir todo ese esfuerzo y dedicación de años en el máximo logro posible para un atleta. Y aún así, a pesar de esa felicidad, no estar del todo conforme, saber internamente que se pudo haber hecho aún más y mejor. Y que no fue tu culpa el no haber podido rendir al máximo.

Difícil, sí. Difícil imaginarse esa situación, difícil poder creer que a pesar de estar en la cúspide de tu deporte, aún se pudo haber hecho mal. A pesar de lo difícil que pueda ser imaginar eso, es exactamente lo que pasa por la cabeza de Ariarne Titmus, quien después de consagrarse campeona olímpica en París 2024, no se mostró 100% conforme.

La australiana, campeona olímpica en Tokio 2021 tanto en los 200m libres como 400m libres de la natación, replicó el oro en esta última prueba en París, pero apuntó contra la organización del torneo. “Probablemente no fue el tiempo que me creía capaz de hacer, pero vivir en la Villa Olímpica hace difícil poder rendir“, admitió luego de conquistar la presea dorada.

“Definitivamente no está hecho para el alto rendimiento, así que todo se basa en quién realmente puede mantenerse enfocado en la cabeza“, agregó la australiana. Su tiempo de 3:57.49 la dejó a apenas a un segundo y tres centésimas del récord olímpico, establecido en 3:56.46 por la norteamericana Katie Ledecky en Río 2016. Aún así, venció a la propia Ledecky y a la canadiense Summer McIntosh para conquistar el oro olímpico en la prueba y revalidar lo hecho en Tokio.

Ariarne Titmus ganó el oro a pesar de que no cree estar viviendo en las mejores condiciones en la Villa Olímpica. IMAGO

La respuesta de su entrenador

Los comentarios de la campeona olímpica no cayeron muy bien dentro de la delegación australiana. Es más, despertaron la respuesta de Rohan Taylor, el principal entrenador del equipo olímpico australiano en natación. Taylor se mostró en desacuerdo con las declaraciones de Titmus.

El entrenador del equipo australiano, Rohan Taylor, salió a contradecirla.

“Los Juegos Olímpicos siempre han sido un desafío. Cada olimpíada de la que he sido parte pone a prueba la habilidad de los atletas de venir, competir y rendir cuando realmente lo vale”, expresó quien está al frente de la natación olímpica australiana desde 2020, y que llevó a conquistar 9 medallas de oro a sus pupilos en aquella olimpíada.

“Las olimpíadas siempre han sido así y es la forma en que debe ser. Esa es su belleza“, agregó Taylor. Quien además aseguró que el Comité Olímpico Australiano ha hecho esfuerzos adicionales para los atletas, con transporte privado, cocineros, comida adicional y aires acondicionados.

Titmus no pudo revalidar la medalla dorada de los 200m libres en París 2024

Mollie O’Callaghan y Ariarne Titmus hicieron el 1-2 de Australia en los 200m libres. IMAGO

La australiana era la principal candidata para ganar la otra disciplina en la que se consagró en Tokio, pero se quedó a las puertas del oro. Fue medalla de plata para ella en los 200 metros libres, tras finalizar segunda en la prueba decisiva. No obstante, el oro igualmente quedó en manos australianas, tras la victoria de su compatriota Mollie O’Callaghan.

Mollie batió el récord olímpico con un tiempo de 1:53.27, y dejó a Ariarne en segundo lugar con una marca de 1:53.81, más de medio segundo por detrás. Ariarne Titmus no ha terminado aún su participación en París 2024, ya que está apuntada para competir en los 800 metros libres, competencia donde volverá a medirse con Katie Ledecky, su mayor rival en estos últimos años.