Juan Manuel Vivaldi, campeón olímpico con los Leones: "La realidad del país no es ajena al deporte"

Con el comienzo de un Juego Olímpico se renueva la ilusión de la Argentina en muchas disciplinas y en especial en el hockey, deporte en el que tanto las mujeres como los hombres han cosechado medallas en los últimos tiempos.

En este contexto, Juan Manuel Vivaldi, arquero de Los Leones la conquista del Oro en Río 2016, dialogó con BOLAVIP e hizo un profundo análisis sobre la situación que atraviesa el hockey argentino.

-¿Qué perspectivas tenés para el hockey y el deporte argentino en general?

-Creo que tanto el masculino como el femenino llegan con posibilidades, son competitivos, quizás en mujeres está mas definida la hegemonía de Países Bajos y Argentina con respecto al resto y en varones está todo más parejo. Dentro de eso creo que ambos son recontra competitivos y van con expectativas lógicamente de competir por una medalla.

-Después de muchísimos años de logros importantes… ¿En qué situación está hoy el hockey argentino, tanto masculino como el femenino?

-La situación de los seleccionados yo siempre separo una de otra. El femenino tiene un volumen muy superior al masculino, eso es una ventaja y por eso es una de las potencias a nivel mundial. Son uno de los equipos o él equipo símbolo femenino de nuestro país, las ligas son muy competitivas, hay jugadoras desequilibrantes y por eso las Leonas siempre van con la aspiración de estar en la definición de un torneo importante. En el masculino es un poco distinto, tiene otra realidad, mucho menos volumen de caballeros que practican el deporte y con la realidad del país hay muchos que se van a competir afuera, la mayoría juega en el exterior. Entonces las ventanas de entrenamientos son mas acotadas y se van juntando en concentraciones para poder entrenar juntos como seleccionado. Pero bueno, dentro de esa realidad es un equipo que tiene sus virtudes muy claras y juegan a eso. Dentro de esa realidad que hay mucha paridad dentro de los 8 mejores del mundo, Argentina está en ese pelotón y siempre un Juegos Olímpicos es un torneo especial donde todos llegan en su pico. Los chicos estarán con sus expectativas de poder hacer un buen torneo.

-¿Qué significó para Los Leones y para vos en particular ganar el Oro en Río 2016?

-Para nosotros sin dudas fue el logro máximo de nuestras vidas, de nuestras carreras, la mayor alegría individual y grupal para todos los que fuimos parte. Algo inolvidable que queda para toda la vida. nosotros nos habíamos preparado mucho para eso, no fue una sorpresa, fue algo que preparamos con mucha conciencia y convencimiento. Creo que haber alcanzado el logro máximo fue un premio a todo ese esfuerzo que hicimos previamente y sin dudas fue la mayor alegría y el mayor orgullo de nuestras vidas.

Juan Manuel Vivaldi, arquero de Los Leones en 2016.

-Para un deportista olímpico, ¿qué significa hacer un buen papel?

Para un deportista olímpico esto puede tener diferentes análisis. Depende la realidad de cada deportista y de cada deporte. Para algunos llegar ya es algo muy difícil y entonces clasificar es un sueño realizado. Para otros no. Creo que varía en función de las realidades de cada deportista y de cada equipo. En función de so cada uno analizará que es hacer un buen papel. Lo que sí es algo muy valorable estar ahí, esta edición en particular es una edición acotada para el equipo argentino así que es un poco lo difícil ya de por si estar ahí participando.

-Es de público conocimiento el desfinanciamiento que se está aplicando al deporte argentino, ¿qué opinión te merece? ¿como les afecta a los deportistas?

-El desfinanciamiento es una realidad que se ve hace tiempo ya. La realidad del país no es ajena al deporte por eso siempre el deporte argentino se destaca por el esfuerzo y el sacrificio individual. Siempre terminamos destacando eso por encima de un plan nacional que quizás en algún momento estuvo mejor o con más financiamiento y más apoyo pero ahora estamos en estos últimos años con otra realidad. Con ese panorama es muy difícil prepararse, competir y estar a la altura sobre todo en estos torneos donde queda mucho más en evidencia todo porque están los mejores atletas del mundo que se preparan con recursos diferentes a los que tenemos acá en Argentina. Por otro lado, con esa realidad el deportista argentino tiene un plus que es el sobreponerse a todo eso y siempre dar algo mas, ese amor propio que por ahí otros países con realidades más resueltas no las tienen. Sí que sería ideal poder contar con muchos más recursos e infraestructura para que los deportistas se puedan preparar mejor e ir a competir con m muchísimas más armas a las de las potencias mundiales.