En medio de los rumores sobre intereses del Chelsea, Arsenal y Atlético Madrid por su ficha, el argentino no aseguró su permanencia en Manchester.

Julián Álvarez puso en duda su continuidad en Manchester City: "A uno no le gusta"

Julián Álvarez no se dio descanso alguno durante el período posterior al cierre de temporada con Manchester City. Primero, el Araña ganó la Copa América 2024 con la Selección Argentina; luego, días más tarde, se sumó al plantel sub 23 de Javier Mascherano para afrontar los Juegos Olímpicos de París con la Albiceleste. En ese lapso, mucho se habló de su permanencia en la Premier League, pero qué mejor que sus palabras para sacar mejores conclusiones.

Es que, durante la participación de Argentina en las olimpiadas, el exjugador de River decidió hablar sobre su futuro a nivel clubes en una entrevista que le brindó a Ariel Senosiain en DSports, donde el delantero mostró el disgusto que le generó no haber sumado minutos en partidos importantes durante la última temporada.

“En la temporada pasada fui uno de los jugadores con más minutos del equipo en la Premier League, pero es verdad que en algunos partidos importantes cuando te toca estar afuera a uno no le gusta. Ya tendré tiempo para ver mi decisión”, dijo Julián Álvarez tras no poder afirmar que seguirá siendo futbolista de los Ciudadanos cuando regrese de París.

Julián Álvarez le abre la puerta a una posible salida de Manchester City.

Eso sí, el Araña todavía no tomó ninguna determinación y está enfocado en el desempeño de la Albiceleste en el torneo de fútbol de las olimpiadas. “No me detuve a pensar en frío. Cuando terminen los Juegos Olímpicos me pondré a pensar tranquilo qué es lo que quiero para mí”, sentenció sin rodeos. Una señal de alarma para Manchester.

¿Cuál va a ser el rol de Julián Álvarez en Manchester City después de París 2024?

El único rumor que podría haber afectado del futuro de Julián Álvarez en Manchester City fue desmentido por el propio Pep Guardiola, cuando aseguró que no existía posibilidad de que Kevin De Bruyne abandone el club para mudarse a Arabia Saudita. Es así que el belga seguirá opacando los minutos del argentino, quien supo aprovechar bien la ausencia del mediocampista por lesión para sumar rodaje como mediapunta o segundo delantero. Ahora, el panorama sigue siendo el mismo que hace algunas semanas en cuanto a lo futbolístico.

Mientras tanto, Guardiola sigue teniendo a disposición varias cartas para armar su ofensiva y Julián corre desde atrás. En el último tiempo se sumaron dos extremos de gran talento, como lo son Jeremy Doku y Savinho. Esto invita a pensar que el DT catalán seguirá optando por jugar con un solo centrodelantero y ese puesto ya tiene nombre y apellido: Erling Haaland. Habrá que esperar el desarrollo de la temporada y, por supuesto, la decisión que tome Julián para su carrera.

Los equipos que quieren a Julián Álvarez

Ante una posible salida de Manchester City, Julián Álvarez recibe sondeos por parte de varios clubes poderosos de Europa. El primero en interesarse fue Atlético Madrid, quien podría ofrecerle la garantía de la titularidad y la alta competencia fuera de Inglaterra. A su vez, el medio TeamTalk aseguró que Arsenal y Chelsea están dispuestos a pagar altas cifras para dejar al argentino en la Premier League pero con un rol protagónico.