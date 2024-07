Desde el escándalo entre la Selección Argentina de Fútbol y su par de Marruecos en el debut olímpico, hasta un “error” con la bandera albiceleste cuando Macarena Ceballos salió a competir en los 100 metros de pecho en natación. La organización de Francia en los Juegos Olímpicos de París 2024 parece estar ensañada con Argentina, y en las últimas horas sumó un nuevo episodio que padeció Francisco Cerúndolo.

El argentino que ocupa el puesto 26 del ranking llegó a los JJ. OO. de gran manera, ya que se consagró campeón del ATP 250 de Umag, en Croacia solo horas antes del inicio de la competición olímpica en París. De hecho, parte del escándalo organizativo parte de aquella final, ya que Cerúndolo arribó a Francia pocas horas antes de debutar en la primera ronda del torneo de tenis olímpico.

Es que en concreto, el argentino se consagró campeón en Umag el pasado 27 de julio. El 28 por la mañana llegó a la Villa Olímpica y ese mismo día debutó, venciendo sin sobresaltos al chileno Marcelo Barrios Vera. Tras este triunfo, Cerúndolo habló con TyC Sports y sugirió que le otorguen un día de descanso en singles, ya que había disputado dos encuentros en un lapso menor a 24 horas.

Sin embargo, cuando se confirmó que su rival sería el francés Ugo Humbert, la organización dictaminó que el partido debía disputarse este 29 de julio en el segundo turno (9:00 horario de Argentina), a pesar del poco descanso del porteño de 25 años.

Y como si esto fuera poco, a Fran Cerúndolo le otorgaron no solo el partido de singles, sino que también el suyo de dobles junto con Tomás Etcheverri para el turno nocturno local -tarde de Argentina-, donde el equipo argentino debía enfrentarse al neerlandés integrado por la dupla Haase-Rojer, pero tras el triunfo frente a Humbert decidió bajarse del dobles. Tres partidos en tres días para el segundo mejor albiceleste en el ranking ATP actual. Una verdadera odisea.

Más allá del apretado calendario que le asignaron para competir en París, Cerúndolo se cargó al local Humbert en tres sets en un desgastante partido. El francés que se encuentra en el puesto 15 del ranking ATP vio la derrota ante el argnetino, quien se impuso por 7-5 y 6-7 y 7-5. En tercera ronda se medirá con el ganador del duelo entre el 9° del ranking Casper Ruud y el italiano Andrea Vavassori

Cerúndolo tras el título en el ATP 250 de Umag (IMAGO)

Las declaraciones de Cerúndolo sobre la odisea que le hizo vivir la organización de París 2024

Apenas superó la primera ronda del torneo olímpico al triunfar frente al chileno Barrios Vera, Cerúndolo habló sobre el periplo que debió atravesar desde la final en el ATP de Umag el sábado por la noche hasta el duelo en París 2024 el domingo por la tarde.

“Después de lo que viví anoche, haber terminado a las 23.30 una final de tres horas, con el estrés que conlleva todo eso. Haber dormido tres horas, viajar, llegar acá a condiciones distintas. Sabía que iba a ser muy difícil, pero quería ganar como sea“, comenzó relatando Fran. Luego, profundizó: “Me fui a dormir a las 3 de la mañana, me levanté a las 5.45 y el vuelo salió a las 8. Llegué a París a las 10 y fui a la Villa directo a acreditarme, dejar las cosas y venir volando para acá. Llegué a las 13. Le pegué media horita, me tiré una hora a dormir y salí a la cancha. No sé ni cómo salí“.

Sobre cómo esta odisea repercutió en su partido, Cerúndolo explicó: “Obvio que en cancha me sentía lento, pesado, cansado, pero a la vez estaba con mucha confianza, muy tranquilo y con serenidad. Eso me ayudó mucho a poder pensar bien, a saber cómo jugar y creo que lo supe manejar muy bien“. Además, había señalado que esperaba no jugar singles el lunes 29 de julio, pero que si tocaba dobles no había inconvenientes. Sin embargo, la organización de París 2024 dispuso su partido con Humbert para el segundo turno de dicho lunes y el duelo de dobles para la misma jornada, por lo que el argentino disputó tres partidos de singles en tres días consecutivos y afrontará uno de dobles. Ahora, irá por la tercera ronda de los Juegos Olímpicos ante un duro rival.