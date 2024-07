El atleta europeo en los Juegos Olímpicos que se tatuó un mate: "Me cambió la vida"

El pebetero está encendido y llegó la hora de que los 10.500 atletas que se clasificaron a los Juegos Olímpicos París 2024 peleen por algunas de las más de 300 medallas que están en disputa. Pero, más allá de lo deportivo, nuevas historias curiosas salen a la luz con el correr de las competencias.

Una de las más resonantes en las últimas horas es la de Márton Fucsovics, que sorprendió a todos con un mate tatuado en su brazo izquierdo. El tenista húngaro explicó en transmisión de TV Pública por qué tiene en su cuerpo a la infusión popular sobre todo en el Río de la Plata.

“Amo el mate. Lo estoy tomando desde hace tres meses y creo que mi vida ha cambiado por el mate. Uno de mis amigos me dijo que es muy saludable. Es bueno para el estado de ánimo y me da mucha confianza. Me siento mucho mejor desde que tomo mate“, comentó el 83° del Ranking ATP.

Lo más llamativo de esta relación es que su amigo también es húngaro, tal como explicó Fucsovics. No es extraño ver a europeos adoptando el hábito del mate, pero en general lo hicieron al convivir en planteles con deportistas argentinos o uruguayos, mayormente.

Al respecto, aclaró: “Sé que no es demasiado popular en Hungría, pero vi que algunos jugadores de fútbol lo toman. Leo Messi toma mate y Dominik Szoboszlai (mediocampista húngaro de Liverpool) también. Parece que funciona para ellos“.

Rápida eliminación de Fucsovics en París 2024

Tanto en el cuadro individual, como en el de dobles, el tenista húngaro tropezó en la primera ronda. Disputó ambos partidos este domingo, pero su aventura en la capital francesa fue fugaz al no poder imponerse al exigente cuadro que determinó el sorteo para él.

En singles, Fucsovics dio pelea pero perdió por 1-6, 6-4 y 4-6 ante Rafael Nadal. En dobles, en pareja con Fabian Marozsan, fueron eliminados más tarde por los neerlandeses Wesley Koolhof y Tallon Griekspoor, quiénes se impusieron por 6-2 y 6-3.