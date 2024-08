Tras finalizar en el séptimo puesto, finalizó la participación de los Pumas 7s en los Juegos Olímpicos de París 2024, en una experiencia que fuera del campo de juego no fue enriquecedora para los jugadores ni el cuerpo técnico, que en más de una oportunidad se quejaron de la organización.

Santiago Gómez Cora, el entrenador del seleccionado argentino de Rugby Seven, rompió el silencio en diálogo con DeporTV, donde criticó sin filtro a la organización de los Juegos, así como también apuntó contra el público local y el poco respeto que recibieron los jugadores.

“Dejé todo lo que decía París, en ropa, en recuerdos, en cosas que nos habían regalado. No extraño nada de Francia. Hostilidad, estadios, la gente que recibía insultos en la calle, familiares y amigos, la verdad que no me quedo con nada de París”, comenzó explicando con molestia.

Por otro lado, también criticó las comodidades en la comida de la Villa Olímpica y los traslados para las canchas: “La verdad que no fue buena la organización. No fueron buenos los traslados, tampoco. Se hicieron filas largas para comer. No había proteínas”.

Los Pumas Seven en su participación olímpica. (Foto: Instagram).

“Está de moda esto de que no hay proteínas y que la comida sea vegana o vegetal o no sé qué, y no había proteínas. Hacíamos colas de 40 minutos para que te den una hamburguesa o lo que servían de carne. Esperar 40 minutos es mucho para un deportista de alto rendimiento. Obviamente por eso no entran por ahí muchas figuras a la Villa Olímpica porque pasa esto con la comida”, siguió en su descargo.

Además, se refirió al mal estado del edificio en el que vivió la delegación argentina: “El edificio argentino no tuvo agua todo un día. Te doy más detalles: las chicas de hockey se tuvieron que mudar a otro edificio porque desbordaba el inodoro de caca. Estuvimos todo un día yendo a los baños del comedor. La verdad que sorprende que las organizaciones del deporte de alto rendimiento tenga esos estándares“.

Y agregó sobre las altas temperaturas en las que vivieron: “Hacía 35 grados y no había aire acondicionado, por el tema de que sea de bajo costo, que no contaminen y la verdad que no podés dormir con 35 grados. Los chicos no durmieron las dos primeras noches. Había unos ventiladores ecológicos que enfriaban menos que nada”.

“La verdad es que vi mucha hostilidad. No podés venir de alto rendimiento, acostumbrados a ciertos estándares, y pasar de golpe a dormir en una cama de cartón, hacer colas para comer o que no haya la comida apropiada y no puedas comer proteínas la semana previa a la competencia. Es un montón de ventaja”, cerró.

La autocrítica por la eliminación argentina

Por otro lado, Gómez Cora fue autocrítico por el desempeño de su equipo, confesando que la eliminación fue por errores propios: “Tengo que decir que Argentina pierde por Argentina misma, pero también digo que Francia Seven (medalla de oro en el torneo) entró a la Villa dos días antes de la competencia. No estaban ahí, estaban en un hotel, en otro lugar. Eso no se debería permitir”.