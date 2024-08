El Comité Olímpico Internacional (COI) hace tiempo que ha tomado la postura de no entregar sumas de dinero como premios a los medallistas y en París 2024 la tendencia se mantiene. En este sentido, son los Comités de cada país los que deciden cuánto miles de dólares le otorgan a sus “héroes olímpicos” y por eso las cifras varían entre cada nación.

La Argentina ha sumado en los Juegos Olímpicos de París 2024 dos medallas hasta el momento. El Maligno Torres obtuvo el oro en BMX y la dupla de vela de Mateo Majdalani y Eugenia Bosco consiguieron plata. El gran misterio es ¿ganarán dinero por este logro?.

Para tener noción de lo que se paga en otros países, un informe elaborado por Focus Market difundió cifras como las de España, que otorga 94.000 euros para los medallistas de oro, 48.000 para los de plata y 30.000 para los de bronce. En Sudamérica, Colombia premia a sus atletas con 240 salarios mínimos legales vigentes (poco más de 77 mil dólares) por colgarse la del primer puesto, 140 para las del segundo y 100 para el tercer escalón del podio. Ecuador, a su vez, brinda 100 mil dólares para medallas de oro, 80 mil para la de plata y 60 mil para la de bronce.

Por otro lado, países como Singapur, por ejemplo, entregó en Tokio 2020 un millón de dólares a quien ganara un oro, siendo la nación que más dinero otorgaba e Indonesia estaba segundo con 746.000 dólares.

El caso de Argentina es bastante particular. El Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (ENARD) es el que se encarga de los premios para los atletas que ganan medallas, pero este se encuentra en un proceso de vaciamiento debido a las medidas adoptadas por el nuevo Gobierno que han sembrado de incertidumbres lo que sucederá con este tipo de medidas.

“La verdad no sé si va a haber premio o no y si pagará. No sé el monto ni cuando lo pagarían”, comentó un alto funcionario del organismo a BOLAVIP. Algo similar comentó un ex deportista que hoy trabaja en el ente: “Desde que expulsaron al Secretario de Deportes (Julio Garro), cambió bastante todo. Prácticamente no se sabe nada, todo lo que se había acordado no se sabe si se va a aplicar. Había reuniones mensuales y ya no”, reveló.

Por todo esto, es un panorama de incertidumbre total el que cubre al deporte olímpico argentino. Si bien varios dirigentes y funcionarios confían en que habrá un premio para los medallistas, ninguno es capaz de anticipar cuál será el monto, cómo se abonará o siquiera si finalmente lo harán.

Financiamiento provincial

Más allá de los premios que el ENARD debería entregar para los medallistas, las provincias de la República Argentina entregan algún tipo de financiamiento a los deportistas de sus territorios. Si bien esta cifra varía dependiendo de cada gobernación, Córdoba, por ejemplo, otorgó este año 1,5 millones de pesos a cada representante.

El ranking de los países que más pagaron en Tokio 2020