Como muchísimos otros argentinos, aunque él nació hace 29 años en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, José Torres se soñó futbolista durante una infancia en la que compartió mucha pelota con amigos en la ciudad de Córdoba, donde se radicó junto a su familia. Sin embargo, descubrió junto a su hermano mellizo que se podía volar en bicicleta, una tarde de peloteo en el Parque de las Naciones, y a los 14 decidió tirarse de cabeza a ese nuevo mundo que hoy lo llevó a cosechar la primera medalla de la delegación argentina en los Juegos Olímpicos de París 2024. ¡Y fue de oro!

“Empecé muy de chico, en el colegio y en el Parque de las Naciones en Córdoba, y poco a poco se empezó a convertir en una profesión y una competición. Volvía al colegio con pocas horas de sueño porque veníamos de competir y en parte era una sensación increíble”, le contó a TyC Sports tras colgarse su histórica medalla.

Hace rato que El Maligno, como se lo comenzó a conocer en los parques y las pistas, es el mejor freestyler del país en BMX. Lo corroboran campeonatos, nacionales e internacionales, récords y reconocimientos. En aquello se dejó el cuerpo y las heridas de guerra se convirtieron a su vez en fortaleza.

“Tuve muchas lesiones. Cuando quedé inconsciente después de golpearme no fue tan grave porque no te acordás nada, jaja. Tengo todo el lado izquierdo del cuerpo quebrado y operado, pero por suerte todo tiene titanio y en los escáneres de los aeropuertos no tengo problemas. En cambio, hay compañeros que tienen implantes de acero inoxidable y siempre los están frenando, revisando y tienen que explicar por qué tienen un fierro ahí adentro”, se encargó de explicar.

“Los primeros pasos siempre son difíciles, pero cuando encontrás algo que realmente te apasiona, las adversidades se convierten en retos que te fortalecen”, había dicho en una entrevista con Biciclub José Torres, quien vio como las lesiones alejaron de la competencia a su mellizo, con quien había compartido tantos años de pasión sobre ruedas.

José El Maligno Torres, medalla de oro en BMX para Argentina en los Juegos Olímpicos de París 2024.

Los títulos destacados en la carrera de José Torres

Si El Maligno llegó a París con chapa de candidato fue precisamente por los importantes títulos que supo acumular a lo largo de su carrera. En 2017, ganó el Campeonato Nass Pro Park, consolidándose como una figura prominente en la disciplina. Dos años después, en 2019, obtuvo su primera medalla en los Juegos Panamericanos de Lima, una de plata.

El año pasado se convirtió en el primer argentino en conseguir una medalla de oro en los X Games, en California. Y se colgó el oro, como el inolvidable 31 de julio de 2024 en París, en los Juegos Panamericanos que se celebraron en Santiago de Chile, también el año pasado.

La performance de José Torres en París

El “Maligno” Torres había logrado una enorme performance en la clasificación el pasado martes 30 de julio, y este miércoles mejoró aún más su rendimiento con una impresionante marca de 94.84 que le terminó valiendo el oro olímpico, superando a otros ocho riders que quedaron debajo suyo, con el francés Anthony Jeanjean (93.76) y el británico Kieran Reilly (93.91) completando el podio.