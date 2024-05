El entrenador de la Sub 23 se encuentra definiendo a los convocados para la cita olímpica.

A poco más de 2 meses para el inicio del fútbol en los Juegos Olímpicos de París 2024, el entrenador de la Selección Argentina Sub 23, Javier Mascherano, está ultimando detalles en el armado de la lista con los 18 jugadores que estarán convocados para ir a por la tercera medalla dorada.

Teniendo en cuenta que los equipos no están obligados a ceder a sus futbolistas y que puede llamar a tres mayores de 23, el Jefecito quiere contar con tres campeones del mundo para que le aporten experiencia a su plantel y los mismos ya tendrían el visto bueno de sus clubes.

Según lo informado por el periodista de TyC Sports, Gastón Edul, los tres son: Emiliano Martínez, el arquero de Aston Villa, Nicolás Otamendi, el defensor central del Benfica de Portugal, y Julián Álvarez, el delantero que viene de ser campeón de la Premier League con el Manchester City.

Cabe destacar que estos futbolistas también forman parte de la convocatoria de Lionel Scaloni para los amistosos previos a la Copa América, y cuentan con muchas chances de estar presentes en la misma. De esta manera, en caso de llegar a la final, tendrán pocos días de descanso entre un torneo y el otro.

Los tres campeones del mundo que irían a los Juegos Olímpicos. (Foto: IMAGO).

Enzo Fernández, el otro campeón del mundo que podría ir a los Juegos Olímpicos

El volante del Chelsea que se está recuperando de una operación por una hernia deportiva, que está convocado por Scaloni para los amistosos en Estados Unidos, también habría llegado a un entendimiento con el club inglés para ser liberado para jugar esta cita olímpica.

Cabe destacar que como el surgido en las divisiones inferiores de River es categoría 2001, no ocupa ninguno de los tres cupos de mayores, por lo que puede ser convocado sin problemas por Javier Mascherano. En caso que se sume a la lista, serán cinco en total los campeones del mundo que estarán en París 2024: Dibu Martínez, Julián Álvarez, Nicolás Otamendi, Thiago Almada y Enzo.

El grupo de la Selección Argentina en los Juegos Olímpicos de París 2024

Encabezando el Grupo B, el combinado de Mascherano se enfrentará contra Marruecos (campeón de la Copa Africana de Naciones Sub 23), Ucrania (semifinalista de la Eurocopa Sub 21) e Irak, que terminó en el tercer puesto de la Copa Asiática Sub 23.

Fechas y sedes de los partidos de la Selección Argentina en los Juegos Olímpicos de París 2024

La Selección Argentina debutará en el Torneo Masculino de Fútbol de los Juegos Olímpicos de París 2024 contra Marruecos el miércoles 24 de julio (dos días antes de la fiesta inaugural) a las 10 de la mañana (hora ARG) en el Estadio Geoffroy-Guichard de Saint-Étienne.

El segundo encuentro se llevará a cabo el sábado 27 de junio a la misma hora en el Stade de Lyon contra Irak. Y cerrará su participación en el Grupo B ante Ucrania el martes 30 de junio a las 12 del mediodía (hora ARG) también en el Stade de Lyon.

Si clasifica a los Cuartos de Final jugará el viernes dos de agosto. Si lo hace como primero enfrentará al segundo del Grupo A y si sale segundo chocará con el primero de la misma zona, la cual está conformada por Francia, Estados Unidos, Nueva Zelanda, y Guinea.