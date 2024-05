Tan solo poco más de dos meses separan a la Selección Argentina de una nueva participación en los Juegos Olímpicos de París 2024, y es por eso que el entrenador Javier Mascherano poco a poco comienza a cerrar los detalles para conformar la lista de buena fe con los 18 jugadores convocados que irán en búsqueda de la tercera medalla de oro.

Con la base armada con el plantel que disputó el Preolímpico Sub 23, según lo informado por TyC Sports, Mascherano tiene en carpeta a tres tapados que en lo que va del año no sumaron minutos ni siquiera en la gira amistosa que disputaron contra México en la pasada fecha FIFA de marzo.

Dos de estos tres jugadores, actualmente se desempeñan en Boca y muestran un gran nivel en el equipo comandado por Diego Martínez: el primero de ellos, es Kevin Zenón, quien llegó al club para el inicio de esta temporada, y desde sus primeros partidos se convirtió en una pieza inamovible dentro del XI titular.

Kevin Zenón, uno de los tapados de Javier Mascherano. (Foto: IMAGO / ZUMA Wire).

Cabe destacar que si bien este año no fue convocado por Mascherano para la Sub 23, a lo largo del 2023 fue llamado en más de una oportunidad, pero luego dejó de ser citado debido a una lesión que lo tenía a maltraer y el jugador prefirió no ir para recuperarse al 100%, ya que en ese momento también peleaba la permanencia con Unión de Santa Fe.

El segundo tapado, es el delantero de 22 años, Luca Langoni, quien tras un 2023 alejado de las canchas por diversas lesiones musculares, se convirtió en una pieza clave para Martínez que lo suele utilizar como segunda punta junto a Edinson Cavani, o como primer cambio en caso de tener que ir en búsqueda del resultado.

Luca Langoni, el segundo tapado de Mascherano. (Foto: IMAGO / SOPA Images).

Por otro lado, el tercer futbolista que tiene en carpeta Mascherano, es Santiago Hezze, el mediocampista central de 23 años surgido de las divisiones inferiores de Huracán y que actualmente está disputando su primera temporada con el Olympiacos de Grecia, donde se convirtió en una pieza clave dentro de los titulares y ya marcó un gol, ante Aston Villa por la Conference League.

Copito, ya sabe lo que es jugar en la Albiceleste, ya que formó parte de convocatorias cuando el Bocha Batista era el entrenador, y podría ganarse un lugar para los Juegos Olímpicos reemplazando a Federico Redondo, quien se está recuperando de una lesión muscular y no llegaría en óptimas condiciones.

Santiago Hezze pelea por un lugar en los Juegos Olímpicos. (Foto: IMAGO / One Inch Productions).

¿Cuándo se juegan los Juegos Olímpicos?

El fútbol en los Juegos Olímpicos de Paris 2024 comenzará a disputarse a partir del 24 de julio, mientras que la final está programada para el 9 de agosto.

El grupo de la Selección Argentina en los Juegos Olímpicos de París 2024

El equipo de Mascherano formará parte del Grupo B junto a Marruecos (campeón de la Copa Africana de Naciones Sub 23), Ucrania (semifinalista de la Eurocopa Sub 21) e Irak (tercero de la Copa Asiática Sub 23).