Los Pumas Seven debutaron con un trabajado triunfo en los Juegos Olímpicos de París 2024

Este miércoles se dio el inicio de los Juegos Olímpicos en varios deportes de grupo, a pesar de que faltan un par de días para la Ceremonia de Apertura de París 2024. El Rugby 7 es uno de esos deportes, y la Selección Argentina tuvo su estreno.

Los Pumas Seven enfrentaron a Kenia en su debut, con un trabajado triunfo por 33 a 12. El equipo africano dominó el control de la ovalada durante más de la mitad del primer tiempo hasta encontrar el primer try del partido. Argentina respondió rápido, con un try de Agustín Fraga por la banda.

El equipo argentino se fue abajo 5-7 al cambio de lado, ya que falló la conversión, pero en la segunda parte consiguió la ventaja con otro try de Fraga (12-7). El conjunto keniano robó en defensa y logró igualar el encuentro en 12.

Con tres minutos restantes en el partido, Tomás Elizalde logró romper por la banda tras una buena secuencia de pases y apoyó bajo palos para sacar siete de ventaja (19-12), luego de la conversión. Esto logró soltar al equipo argentino, que empezó a mostrar por qué es uno de los mejores del mundo.

Luciano Gonzalez logró uno de los tries argentinos en el debut. (Hannah Peters/Getty Images)

Sobre el cierre del encuentro, los Pumas 7 consiguieron recuperar una pelota mientras defendían en terreno adversario y Luciano González Rizzoni cortó para apoyar bajo palos otro try. Ya sobre el cierre, Marcos Moneta, en su regreso a las canchas, apoyó el último try del encuentro sobre el final, que con la conversión restante marcó el 33 a 12 definitivo.

¿Cuándo vuelven a jugar los Pumas Seven en los Juegos Olímpicos?

Este mismo miércoles, los Pumas Seven tendrán su segundo partido de la Fase de Grupos del Rugby Seven. Su próximo rival será Samoa, en un encuentro pactado para iniciar a las 14:30hs (horario argentino).

Samoa llegará al partido tras enfrentar a Australia en su debut, encuentro en el que cayó por 21 a 14.