En el marco del partido correspondiente a los cuartos de final de los Juegos Olímpicos de París 2024, la Selección Argentina de Hockey sobre Césped Masculino, los Leones, cayeron por 3 a 2 ante la Selección de Alemania, y de esta manera quedaron eliminados del certamen.

Este encuentro contó con una llamativa particularidad, debido a que Gonzalo Peillat, quien ganó la medalla de oro en Río 2016 con Argentina, representó al seleccionado alemán. En el mismo fue un protagonista importante, debido a que marcó el segundo gol de su equipo, y lo festejó de manera desaforada, generando el enojo de los hinchas argentinos.

Minutos después de la finalización del encuentro, con la clasificación alemana consumada, el deportista habló con la transmisión de TyC Sports, en donde se refirió a su festejo de gol, y no se mostró arrepentido del mismo. Además, apuntó contra los hinchas que lo criticaron por su accionar.

“Argentina es un país bastante futbolero y creo que lo relacionan todo por ese lado. Si tengo que decir algo, se hubieran puesto del mismo lado cuando sabían que todas las cosas estaban mal y no lo hicieron. Hoy la gente que está sentada en el sillón de la casa criticando lo que uno obtuvo, ¿Qué le voy a decir? Que hagan lo mejor para el país y sigan para delante”, comenzó en su descargo.

Peillat celebrando su gol contra Argentina. (Foto: IMAGO / Axel Kaste).

“Cada uno es dueño de su vida y puede tomar las decisiones que quiera. En su momento representé a Argentina y lo hice de la mejor manera, con una medalla olímpica que poca gente en Argentina lo consiguió. Que me digan las cosas que me dijeron me hizo pensar que tomé una buena decisión al final del día”, agregó recordando su paso por el seleccionado argentino.

Y cerró, hablando de su vínculo con el país: “Mi vínculo es el mismo, no cambió para nada, mi familia vive en Argentina, también están mis amigos. El tema son las diferencias en cuanto al deporte, que en su momento se dijeron y se dejaron de lado. Uno tiene que tomar decisiones, yo las tomé y si a la gente no le gustó, es así”.

Además, Peillat también habló con TV Pública, en donde volvió a referirse a su festejo, y con mucha soberbia respondió: “Al final es mi vida, al que le guste bien y al que no le guste, sorry. Como dijo Maradona, que la sigan chupando”.

¿Por qué Peillat se fue de Los Leones?

En 2019 hubo algunas desprolijidades en la conducción del hockey masculino. Carlos Retegui había dado un paso al costado como entrenador, pero apenas unas semanas después no solamente fue ratificado en ese cargo, sino que además le dieron más funciones. Al no estar de acuerdo con esa decisión, tanto Peillat como Agustín Mazzilli -hoy compitiendo para Los Leones- decidieron dar un paso al costado de la selección.

Peillat hizo pública su decisión con un duro escrito: “Sin saber si esto estuvo planeado o fue el resultado de un manejo político, Retegui sin ninguna explicación vuelve con una doble función, la cual demanda mucho más trabajo, energía y tiempo. Motivo por el cual él había renunciado al mismo cargo cinco semanas atrás. Nuestro paso al costado (el suyo y el de Agustín Mazzilli) es porque nos traicionaron, nos mintieron en la cara, nos faltaron el respeto y nos dejaron expuestos ante una situación inmanejable”.