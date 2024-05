Chapa Retegui cuestionó a Boca por no haberle dado oportunidades a Mateo

Mateo Retegui se crio entre el fútbol y el hockey, deporte en el que se lució su papá el Chapa durante años. Sus primeros pasos en el deporte más popular de Argentina los dio en River, pero luego decidió cambiar de deporte hasta que en la adolescencia regresó al fútbol y lo hizo en las Inferiores de Boca.

Luego de algunos años formándose en el Xeneize, recién en 2018 tuvo la oportunidad de debutar en Primera División: fue ante Patronato de Paraná para jugar los últimos minutos del partido. Después de ese encuentro, el atacante no tuvo más oportunidades de jugar en Boca y por eso se marchó a préstamo. Primero estuvo en Estudiantes, luego en Talleres hasta que llegó a Tigre en 2022 y mostró su mejor cara, la que lo hizo dar el salto a Europa a mediados de 2023: Genoa lo compró por 15 millones de dólares.

El Chapa y las pocas oportunidades en Boca

“Lo digo tranquilo: en Boca se perdieron unos cuantos millones por no usarlo. Si le hubiera dado 50 partidos y Mateo hacía 10 goles, lo vendía en 40 millones. Lo vendía Boca directamente”, afirmó Carlos Retegui en diálogo con Juan Pablo Varsky en Clank Media.

Selección de Italia

Roberto Mancini sorprendió a todos cuando en febrero de 2023 preseleccionó a Mateo Retegui para que se sume a la Selección de Italia. Un mes más tarde ratificó esa convocatoria y el por entonces delantero de Tigre hizo su estreno en el combinado europeo. En esa fecha FIFA marcó su primer tanto y fue en la derrota por 2 a 1 ante Inglaterra en Nápoles. Mancini se fue y llegó Luciano Spalletti, quien también confió en él y lo convocó nuevamente. En marzo de 2024, la Nazionale le ganó 2 a 1 a Venezuela y Retegui fue el autor de los dos tantos.

Mateo Retegui. (Foto: IMAGO).

Si bien Spalletti todavía no confirmó la lista para la Eurocopa 2024, a disputarse en Alemania, todo indica que Mateo Retegui será uno de los delanteros citados por el ex entrenador del Inter y la Roma. De esta manera, el ex Tigre tendrá su primera gran competición a nivel selecciones. Cabe recordar que Italia es defensor del título ya que se impuso en la edición 2020, que se disputó en 2021 por la pandemia.