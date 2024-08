Este jueves llegó el día que muchos tenían apuntado en París 2024. Luego de que la organización de los Juegos Olímpicos le permita a dos boxeadoras que fallaron sus pruebas de género participar en la rama femenina, a una de ellas le tocó debutar. Su pelea apenas duró 45 segundos, antes de que su rival optara por abandonar.

“Soy una mujer madura, el ring es mi vida. Siempre he sido muy intuitiva y sentí que algo no estaba bien“, explicó la italiana Angela Carini tras retirarse voluntariamente del combate contra Imane Khelif, la boxeadora argelina que estuvo en el centro de la polémica en las últimas horas.

La italiana agregó que su decisión no fue pro cobardía, sino por sensatez: “No me estoy rindiendo, es tener la madurez de parar y decir ‘esto fue suficiente’“, afirmó ante la prensa internacional. “Para mí, cuando trepas esas cuerdas, ya sos un guerrero, ya sos un ganador. Hoy no perdí, sólo hice mi trabajo como peleadora”, completó.

La boxeadora Imane Khelif pudo competir a pesar de fallar una prueba de género

La rival en la categoría 66kg de Angela Carini fue Imane Khelif, una boxeadora oriunda de Argelia, con vasta experiencia en la disciplina y participación incluso en los Juegos Olímpicos de Tokio, tres años atrás. Sin embargo, hubo un gran cuestionamiento sobre su participación en París.

Y es que, en 2023, Imane Khelif falló una prueba de género mientras disputaba el Campeonato Mundial. En la previa de la final por la medalla de oro, Khelif terminó siendo descalificada de la competencia por la presencia de altos niveles de testosterona en sangre y la presencia de un cromosoma XY en su sistema, el cual es específico de un hombre.

Imane Khelif se quedó con el triunfo ante Angela Carini.

Aún así, la organización de los Juegos Olímpicos y el Comité Olímpico Internacional, encargados de regular el campeonato de boxeo en París 2024, le dieron el visto bueno para su participación. En cualquier caso, para Imane todo comenzó de la mejor manera con esta victoria por la vía rápida y ya está en cuartos de final del torneo.