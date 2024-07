El arquero de la Selección Argentina no pudo ser convocado por Javier Mascherano para disputar el certamen en Francia.

Por qué Dibu Martínez no ataja en los Juegos Olímpicos de París 2024

La Selección Argentina de fútbol disputa los Juegos Olímpicos de París 2024 en búsqueda de una nueva medalla de oro y entre sus jugadores no está Emiliano Dibu Martínez.

El arquero bicampeón de Américay campeón del Mundial de Qatar había manifestado sus intenciones de estar presente en la cita en Francia, pero finalmente el Aston Villa no lo cedió, por eso está ausente. Cabe recordar que los Juegos Olímpicos no son organizados por FIFA, por lo que los clubes no están obligados a ceder jugadores.

Finalmente, Javier Mascherano se inclinó por Gerónimo Rulli como su arquero, mientras que los otros dos mayores convocados son Julián Álvarez y Nicolás Otamendi. El resto del plantel son Sub 23.

La lista de convocados de Argentina para París 2024

Arqueros: Gerónimo Rulli (Ajax, Países Bajos), Leandro Brey (Boca Juniors),

(Ajax, Países Bajos), (Boca Juniors), Defensores: Nicolás Otamendi (Benfica, Portugal), Bruno Amione (Santos Laguna, México), Marco Di Césare (Racing), Gonzalo Luján (San Lorenzo), Joaquín García (Vélez) y Julio Soler (Lanús).

(Benfica, Portugal), (Santos Laguna, México), (Racing), (San Lorenzo), (Vélez) y (Lanús). Mediocampistas: Kevin Zenón (Boca Juniors), Ezequiel Fernández (Boca Juniors), Cristian Medina (Boca Juniors) y Santiago Hezze (Olympiacos, Grecia).

(Boca Juniors), (Boca Juniors), (Boca Juniors) y (Olympiacos, Grecia). Delanteros: Julián Álvarez (Manchester City, Inglaterra), Luciano Gondou (Argentinos Juniors), Lucas Beltrán (Fiorentina, Italia), Giuliano Simeone (Alavés, España), Claudio Echeverri (River Plate) y Thiago Almada (Atlanta United, Estados Unidos).

(Manchester City, Inglaterra), (Argentinos Juniors), (Fiorentina, Italia), (Alavés, España), (River Plate) y (Atlanta United, Estados Unidos). Reservas: Fabricio Iacovich (Estudiantes de La Plata), Federico Redondo (Inter Miami, Estados Unidos), Juan Nardoni (Racing Club) y Aaron Quiros (Banfield).

Fixture Selección Argentina Juegos Olímpicos