La Selección Argentina de fútbol Sub 23 se prepara para los Juegos Olímpicos de París. Con Javier Mascherano en el banco y tres campeones del mundo mayores de 23 años -sumados a Thiago Almada que no ocupa cupo de mayor- la Albiceleste se ilusiona con ganar la tercera medalla dorada de su historia en la cita olímpica, tras la obtenidas en Atenas 2004 y Beijing 2008.

En las últimas horas, Nicolás Otamendi -uno de los tres mayores de 23 años- compartió una serie de fotos en su cuenta de Twitter y desconcertó a los hinchas albicelestes ya que vestía un buzo de la marca Le Coq Sportif y surgió la duda respecto a qué marca utilizará la Selección Argentina de fútbol en la cita olímpica, ya que es Adidas la que viste a los combinados de dicho deporte tanto en las selecciones masculinas como femeninas.

¿Qué marca usará Argentina en fútbol en los Juegos Olímpicos?

Le Coq Sportif es la marca que viste a la delegación argentina completa en los Juegos Olímpicos, por lo que todo lo que sea ropa de estar será de la marca francesa -con la que la Albiceleste ganó el Mundial 86– pero en el caso particular de la Selección de fútbol, sí será Adidas, aunque con algunas salvedades. Sin ir más lejos, en el amistoso de hace unos días ante Guinea, los de Masche jugaron con la casaca azul Adidas, aunque en ese caso fue la misma que utiliza la Mayor, la cual no será la que se use en París 2024.

Se estima que la camiseta no llevará las tres tiras en las mangas, tal como sucedió en Tokio 2020 -certamen que se desarrolló en 2021 producto de la pandemia- y eso es por lo que dice la Regla 40 de la Carta Olímpica: “Ningún competidor, entrenador, instructor o funcionario que participa en los Juegos Olímpicos puede permitir que su persona, nombre, imagen o actuaciones deportivas sean explotados con fines publicitarios durante los Juegos Olímpicos”.

Julián se entrena con la ropa Aiddas y el escudo del COA. (Foto: IG de Julián Álvarez).

¿Y el escudo?

Al no ser un certamen organizado por la FIFA, la Selección Argentina de fútbol llevará otro escudo -no el clásico de la AFA con las tres estrellas- y será el del COA, el Comité Olímpico Argentino. De hecho, todavía se recuerda lo que sucedió en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, cuando la Albiceleste -con Messi y Di María como figuras- tuvo que tapar el escudo de la AFA de manera algo precaria ya que era muy notorio que estaba tapado.

El calendario de la Selección Argentina Sub 23