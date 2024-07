En el marco del partido correspondiente a la primera ronda del cuadro de dobles masculinos de los Juegos Olímpicos de París 2024, la pareja española, Rafael Nadal y Carlos Alcaraz, vencieron en set corridos a los argentinos, Máximo González y Andrés Molteni, por 7-6 (4) y 6-4.

Una vez finalizado el encuentro, los ganadores hablaron con la prensa, y allí Nadal encendió las alarmas, debido a que puso en duda su participación en el cuadro individual de estos Juegos Olímpicos para darle prioridad al cuadro de dobles junto al actual número 3 del ranking ATP.

“No sé si jugaré en el individual, tenemos que hablar con el equipo para tomar la decisión que tomemos más adecuada como equipo para tener las mejores opciones para llevar medallas a casa”, comenzó explicando Nadal en rueda de prensa, poniendo en duda su participación en el singles.

“Tenemos que disfrutar este día.. A veces más es menos. No estoy diciendo que no voy a jugar, es una reflexión que hago y mañana decidiremos si juego o no, primero necesito hablar con el equipo”, cerró el tenista español, confirmando que tomará la decisión luego de charlar con sus compañeros y entrenadores.

Rafael Nadal debutó con victoria junto a Carlos Alcaraz. (Foto: IMAGO / HMB-Media).

Nadal tiene hasta mañana para definir si participará en singles, ya que debía disputar su primer encuentro en individuales ante el húngaro Márton Fucsovics este domingo en el segundo turno de la Philippe Chatrier, con horario a confirmar.

“¿A las 14:00? Me parece una barbaridad”, señaló minutos después el tenista español sobre el horario en el que le toca jugar contra el húngaro, debido a que se enteró del mismo a las 22:00 horas de Francia. Es decir, tan solo tenía 16 horas para descansar.

El análisis de Nadal tras su primer partido con Alcaraz

“Es muy bonito, fue un momento inolvidable para mí. Salir de aquí en este escenario y jugar juntos representando a España en unos Juegos Olímpicos. Creo que el combo es difícil de superar y terminar con la victoria nos permite soñar y seguir adelante”, inició el español en su análisis.

Y agregó, mostrándose conforme con el rendimiento que tuvo junto a su compañero de equipo, en su primer partido juntos: “Funcionamos bien como pareja, tener a Carlos al lado te da tranquilidad y confianza. Los dos mantuvimos la energía en todo momento y la actitud adecuada”.