En las últimas horas, se confirmó que no podrá formar parte de la competencia que se desarrollará en la capital francesa.

Real Madrid lo impidió: Kylian Mbappé no irá a los Juegos Olímpicos

A pesar de que en el Viejo Continente están con la mente puesta en lo que será la final de la Champions League entre Real Madrid y Borussia Dortmund, no dejan de lado lo que ocurrirá a partir del 26 de julio, fecha en la que iniciarán los Juegos Olímpicos París 2024. Y ya se confirmó que una de las principales estrellas no participará de los mismos.

Kylian Mbappé no será cedido por parte de Real Madrid, equipo con el que firmará a partir del 1 de julio tras su salida de París Saint-Germain, donde estuvo durante 7 temporadas luego de formarse en AS Mónaco. Pese a que su intención era participar con la selección francesa, algo que confesó en medio de un evento vinculado con su asociación IBMK, que se llevó a cabo en la Filarmónica de París, según reportó L’Equipe, no estará dentro de la competencia.

Todavía no está definida lo que será la lista definitiva con la que Francia afrontará los Juegos Olímpicos, pero ya es un hecho que el capitán del seleccionado comandado por Didier Deschamps no podrá ser dirigido por el ídolo y campeón mundial en 1998, Thierry Henry.

Tras conocerse la noticia que sacudió a toda la población francesa, el próximo objetivo de Kiki estará puesto en lo que será el duelo entre PSG y Olympique de Lyon, donde este domingo 26 de mayo se disputarán la Copa de Francia, y luego se enfocará en la disputa de la Eurocopa, en Alemania.

Mbappé no irá a los JJOO. (IMAGO / NurPhoto).

¿Kylian Mbappé jugará en PSG vs. Olympique de Lyon?

Para este encuentro, el nacido en Bondy está en duda debido a una lesión. De acuerdo a un comunicado oficial del conjunto parisino, “víctima de unas molestias en el bíceps femoral“. Se perderá los próximos partidos, aunque no afirman cuándo se dará su vuelta, por lo que corre riesgo de no jugar la final de la copa francesa.

El grupo de Francia en los Juegos Olímpicos

Francia será el cabeza de serie en el Grupo A por ser el anfitrión, y lo compartirá con Estados Unidos, Guinea y Nueva Zelanda.