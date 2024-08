La eliminación de la Selección de los Estados Unidos en los cuartos de final de los Juegos Olímpicos de París 2024, luego de caer 4-0 ante Marruecos en el Parque de los Príncipes, marcó la despedida de Benjamín Cremaschi, futbolista de padres argentinos que es compañero de Lionel Messi en Inter Miami y que llegó a mantener conversaciones con Javier Mascherano, entrenador del seleccionado olímpico Albiceleste.

El delantero, que ingresó a los 80 minutos de un duelo que ya era cosa juzgada ante los africanos, supo desde un primer momento que sus chances serían mucho mayores representando a su país de nacimiento que buscando tener una oportunidad con Argentina. Por eso dio el sí para ser elegible y finalmente se metió en la lista del seleccionado de las barras y las estrellas para competir en París.

A lo largo de lo que duró la participación de Estados Unidos en el certamen, Cremaschi sumó minutos ante Nueva Zelanda, ingresando a los 69 minutos de un encuentro que finalizó con victoria 4-1, y de nuevo este viernes ante Marruecos. Por el contrario, permaneció en el banco de suplentes tanto en el estreno ante Francia como ante Guinea, también en fase de grupos.

El conjunto africano, que también supo vencer a la Selección Argentina 2-1 en el que fue el debut para ambos equipos en el certamen, no dio nunca opciones de entrar en partido a los dirigidos por el serbio Marko Mitrovic. Marruecos fue muy superior incluso al término de un primer tiempo en que solo tomó ventaja de 1-0 gracias a un gol de penal de Rahimi. Y fue arrasador en el complemento, donde golpeó con los tantos de Akhomach, Hakimi y Maouhoub para sentenciar el 4-0 definitivo.

Cremaschi participó de dos partidos en los Juegos Olímpicos, en ambos ingresando desde el banco.

¿Qué había dicho Cremaschi sobre su charla con Mascherano?

Tras elegir representar a la Selección de Estados Unidos, Benjamín Cremaschi dio a conocer algunos detalles de las conversaciones que mantuvo con Javier Mascherano y destacó especialmente la sinceridad con la que este le planteó cuáles iban a ser sus posibilidades representando a Argentina.

“Con Scaloni nunca he hablado. Sí hablé con Mascherano y fue muy sincero conmigo. Dijo que yo tenía que querer lo mejor para mí. No fue una conversación egoísta y estoy muy agradecido por ello. Me dejaron las cosas claras. Lo entendí perfectamente y jugará para Estados Unidos”, había dicho en diálogo con Urbana Play.

Confeso hincha de River

Más allá de haber nacido en Miami, incluso de haber decidido representar a la Selección de Estados Unidos por entender que allí encontraría mayores oportunidades deportivas, Benjamín Cremaschi tiene una gran ligazón con Argentina que también quedó reflejada en su fanatismo por River.

“Mi viejo es hincha de River, y me trasmitió la pasión. Cada vez que puedo lo miró. Veremos en el futuro si algún día puedo vestir la banda”, le había dicho tiempo atrás a ESPN.