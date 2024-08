Hay atletas que son hipnóticos, sean de la disciplina que sean y Simone Biles es una de ellas. Su estreno olímpico fue en Ríos de Janeiro 2016 y allí deslumbró por su gran técnica y las cuatro medallas doradas con las que pisó fuerte. Todo cambió en Tokio 2020, certamen en el que atravesó un bloqueo mental y debió abandonar en parte de la competición por equipos, así y todo, regresó a Estados Unidos con una plata y un bronce, pero con mucho por trabajar internamente.

Biles llegó a París 2024 como una de las grandes estrellas, no solo de la gimnasia, sino en general. El foco iba a estar puesto en cómo iba a responder a la presión y la oriunda de Ohio no decepcionó en absoluto. Inició fuerte al ganar el oro en la competencia por equipos y también en el All-around individual, luego sumó su tercera dorada en Salto. Decidió no competir en las Barras asimétricas en individual ya que no es su fuerte y quería darlo todo este lunes en lo que sería el cierre de la gimnasia olímpica.

Un lunes agridulce para Biles

Las expectativas eran muy altas para Simone Biles en los últimos dos aparatos que competiría de manera individual. La jornada arrancó con la Barra de equilibrio en la que la estadounidense sufrió una caída, por lo que el podio quedó casi descartado desde ese entonces. Allí quedó quinta con 13.100 puntos y el oro fue para la italiana Alice D´Amato que acumuló 14.366.

Biles en la Barra de equilibrio. (Foto: IMAGO).

El segundo tramo de la jornada fue en el aparato predilecto de Simone Biles: Suelo. Allí la multicampeona realizó una gran performance, pero recibió penalidades por salir del espacio permitido en dos oportunidades, aunque su puntuación fue muy alta por la dificultad elegida. El puntaje que recibió Simone Biles fue 14.133, pero minutos antes había realizado su rutina la brasileña Rebeca Andrade y con 14.166 puntos se quedó con la medalla dorada en un aparato que siempre fue el fuerte de Simone.

Biles ya había hablado de Andrade

Hace algunos días, Simone Biles se refirió a Rebeca Andrade, su rival más dura en París 2024, a quien las une una gran relación personal: “No quiero competir con Rebecca. Estoy cansada como si ella estuviera demasiado cerca. Nunca he tenido una atleta tan cerca. Me puse alerta y sacó a la mejor atleta que había en mí. Así que estoy emocionada y orgullosa de competir con ella, pero no me gusta. Estoy incómoda, muchachos. Me gusta esa sensación. Estaba estresada”.

Todas las medallas olímpicas de Simone Biles