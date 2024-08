Los Juegos Olímpicos de París 2024 tienen a enormes figuras del deporte, pero sin dudas que una de las más destacada es Simone Biles, la gimnasta estadounidense de 27 años que supo reponerse a la adversidad tras una cita olímpica complicada en Tokio 2020, certamen que se llevó a cabo en 2021 por la pandemia del Coronavirus. En aquel entonces, Biles tuvo un bloqueo mental mientras estaba en el aire y eso hizo que realice una mala performance en una prueba individual y que luego no participe en la final de la prueba por equipos.

La importancia de la salud mental en los deportistas de elite

Si bien cada caso es particular, hay un denominador común en la inmensa mayoría de los deportistas de elite y es la presión constante con la que deben convivir, en muchos casos a edades muy tempranas. El no haber desarrollado una infancia o adolescencia convencional -yendo al colegio, saliendo con amigos, estudiando en la universidad y teniendo tiempo libre para el ocio- hace que muchas estrellas del deporte mundial le hayan dedicado gran parte de su vida al deporte que eligieron.

La elite no perdona y en la gimnasia los niveles de presión son muy altos, tanto para mantener la condición física, como para intentar performances con grados de dificultad cada vez más altos, hacen que muchas veces los atletas no la pasen bien y eso le sucedió a Simone Biles en los Juegos Olímpicos de Tokio. Además, la exposición de tener que hablarlo ante el público masivo probablemente no haya sido algo que la estadounidense haya querido hacer, pero así y todo lo tuvo que hacer.

El mensaje de Biles tras ganar su segundo oro en París 2024

Simone Biles volvió con todo a los Juegos Olímpicos de París y ya lleva dos medallas de oro: una en la prueba por equipos y la otra en el all-around individual, en la cual las gimnastas pasan por todos los aparatos y reciben una puntuación en cada uno de ellos para luego sumarlas todas. Tras ganar su segunda presea en la capital francesa, Biles compartió una foto en su cuenta de Instagram una imagen en la cual se la ve relajada, con los ojos cerrado y lo acompañó con un texto muy importante: “La salud mental importa”.

Todas las medallas de Simone Biles en Juegos Olímpicos

Río 2016 | Oro – Competición por equipos

Río 2016 | Oro – All-around individual

Río 2016 | Oro – Salto

Río 2016 | Oro – Suelo

Río 2016 | Bronce – Barra

Tokio 2020 | Plata – Competencia por equipos

Tokio 2020 | Bronce – Barra

París 2024 | Oro – Competición por equipos

París 2024 | Oro – All-Around

*En París todavía tiene que competir en cada uno de los aparatos por separado, por lo que puede sumar más medallas.