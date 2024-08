Simone Biles sigue haciendo historia en los Juegos Olímpicos de París. El pasado sábado obtuvo su tercera medalla dorada al ser la mejor en Salto, uno de los aparatos en los que más se luce. El próximo lunes irá por dos medallas más en otros dos aparatos que también controla muy bien como la Barra de equilibrio y Suelo. Tras obtener su tercer oro en París 2024, la estadounidense dejó un claro mensaje en su cuenta de Twitter.

El mensaje de Biles en Twitter tras ganar su tercer oro en París 2024

Este domingo, el día posterior a consagrarse campeona olímpica en Salto y el día previo a pelear por dos medallas más -en Barra de equilibrio y Suelo- la estadounidense dejó un claro mensaje en su cuenta de Twitter: “Realmente deben dejar de preguntar a los atletas qué sigue después de ganar una medalla en los Juegos Olímpicos”.

Es comprensible el reclamo de Biles, quien en los Juegos Olímpicos de Tokio -a sus 24 años- no la pasó nada bien por cuestiones de salud mental. Afortunadamente, ella pudo dar la vuelta la historia y llegó a París 2024 para demostrar que es una de las mejores de todos los tiempos. Pero mensajes sobre el futuro -sobre todo a deportistas jóvenes- solamente generan estrés y no dejan disfrutar del momento. Biles puede volverse de los Juegos Olímpicos 2024 con cinco medallas doradas, no existe nada más importante que el presente, no hay sentido alguno de saber qué hará en su futuro.

La llamativa declaración de Biles sobre Rebeca Andrade

Antes de la final de salto, Simone Biles dejó una llamativa declaración en la conferencia de prensa: “Quedar en lo más alto del podio significa muchísimo para mí y es una locura. No quiero competir con Rebeca. No más. Estoy cansada como si ella estuviera demasiado cerca. Nunca he tenido una atleta tan cerca. Me puse alerta y sacó al mejor atleta que había en mí. Así que estoy emocionada y orgullosa de competir con ella, pero no me gusta. Estoy incómoda, muchachos. Me gusta esa sensación. Estaba estresada”.

Biles fue la mejor en Salto y obtuvo su tercera dorada en París 2024. (Foto: IMAGO).

Todas las medallas olímpicas de Simone Biles