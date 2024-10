Antonela Roccuzzo es desde hace muchos años la pareja de quien para una amplia mayoría es el mejor futbolista de la historia y en sus redes sociales supera los 40 millones de seguidores. Así y todo, ha sabido conservar muchos aspectos de su intimidad y su vida familiar hasta la actualidad, alejada de los medios de prensa y con muy bajo perfil.

La llegada de Lionel Messi a Inter Miami, con todo lo que generó, terminó de convertirla en una celebridad con la que han querido trabajar las más grandes marcas. Así y todo, sigue acompañando a sus hijos al fútbol y destaca por lo que la revista Haute Living definió recientemente como “inspiradora de humildad”.

Más allá de esa reserva que ha sabido mantener, con el tiempo se han ido filtrando algunos detalles curiosos de su vida que muy pocos conocen y, recientemente, reveló otros en la primera gran entrevista que concedió a un medio de comunicación. Con todo ello, repasamos 10 de los más llamativos.

1-Estudió dos carreras universitarias

Tal y como se encargó de confirmar recientemente, Antonela Roccuzzo siempre había querido ser odontóloga. De hecho, comenzó a estudiar la carrera en Rosario, aunque lo hizo solo por un semestre. Después, incursionó durante un año en la carrera de comunicación social. El inicio de su relación con Lionel Messi, sin embargo, la llevó a viajar por el mundo. Luego llegaron los hijos y otros intereses en el mundo profesional y laboral.

2-De chica practicó gimnasia rítmica

Si hay un momento de su día a día que Antonela Roccuzzo no tiene problemas de compartir con sus millones de seguidores alrededor del mundo son sus rutinas de gimnasia y entrenamiento personal. Más de una vez lo hizo en redes sociales y lo profesionalizó a través de un podcast. Sin embargo, no son tantos los que saben que en su infancia practicó gimnasia rítmica en el Club Gimnasia y Esgrima de Rosario. En total fueron 6 años.

3-Tiene ocho tatuajes

Antonela comparte con Lionel Messi el gusto por los tatuajes y ya son un total de ocho los que se le han contabilizado a través del análisis de diferentes fotos. Si existe o no alguno más, no es posible de confirmar a simple vista.

4-Su decisión de hablar con la prensa

Antonela Roccuzzo siempre se había mantenido firme en su decisión de no hablar con la prensa. Por eso generó especial repercusión la reciente entrevista que concedió a Haute Living en la que reveló muchas de las curiosidades que seguiremos repasando. Que haya aceptado ser la portada de la edición de octubre no es casualidad, sino producto de una sociedad comercial con Tiffany & Co. “Me gustaría expresar mi gratitud a todo el equipo de la revista, a Tiffany & Co. y a mi propio equipo por creer en mí y darme esta oportunidad. Ha sido una experiencia maravillosa y espero que podamos repetirla en el futuro“, se encargó de manifestar.

5-Su ropa favorita

En el marco de esa misma sociedad comercial, Antonela se encargó de revelar cuáles son sus prendas de ropa favoritas y las ocasiones en las que se inclina por cada una de ellas. “Me encanta la colección Victoria. Es perfecta para ocasiones especiales y está hecha de piezas que nunca tendrás que quitarte. Para el día a día, también me gusta mucho la colección Lock. Creo que tanto las piezas de Victoria como las de Lock son muy versátiles: se pueden usar con outfits casuales o combinar con algo más formal”, señaló.

6-Casi obsesiva de la puntualidad

Al ser consultada sobre algunas de sus características personales, además de definirse como una persona de familia destacó ser muy puntual, algo que considera una virtud. En ese sentido, dijo tratar de ser respetuosa de los tiempos de los demás, por darle a ello mucho valor, y esperar que lo mismo suceda de parte de los demás hacia ella.

7-Harry Potter, una debilidad

Antonela dijo ser una “gran admiradora de la lectura” y reveló que la saga de Harry Potter es su favorita. También confesó que si pudiera tomarse un día para ella misma, no faltaría un libro, una rutina de gimnasia y una película. Las de Harry Potter, también las vio todas.

8-Jugar con Lego

Toda una revelación fue que la Primera Dama del fútbol mundial confesara que disfruta mucho construyendo juegos de Lego. Dijo tener una auténtica colección en la casa y que es una de las actividades que también gusta compartir con Messi y sus tres hijos.

Antonela Roccuzzo, toda una celebridad en Estados Unidos.

9-No pasa nada si no hay Shopping

Entre las actividades que Antonela reconoció disfrutar desde que arribó a Miami, ir de Shopping no está entre sus prioridades. De hecho, dijo no ser “amante de ir de compras”. Sí destacó que le gusta disfrutar de la playa, de los asados en casa con amigos y de las escapadas a Orlando para llevar a sus hijos a los parques de Disney o Universal.

10-Restaurantes favoritos en Miami

Aunque aseguró que todavía le queda mucho por descubrir, Antonela Roccuzzo mencionó sus restaurantes favoritos en Miami: Casadonna, especializado en la concina italiana; Gekko, con especialidad en pescados y sushi; Mandolin, que presume de preparar la mejor comida mexicana; y Casa Tua, que destaca por su concina mediterránea.