Empresaria, consejera, madre, bruja a lo largo de todo el Mundial de Qatar, influencer, “inspiradora de humildad”. Antonela Roccuzzo ya es para el mundo mucho más que la esposa de Lionel Messi y en Estados Unidos, como excusa para celebrar su primer año como residente de Miami, tuvo también su primera tapa de revistas como resultado de una entrevista con Haute Living en la que reveló muchos detalles de la vida familiar.

Precisamente sobre la adaptación a la vida en La Ciudad Mágica, donde el capitán de la Selección Argentina defiende la camiseta de Inter Miami, reveló cuál fue su principal preocupación a la hora de mudarse desde París, donde no venían de atravesar años fáciles. “Nuestra principal preocupación era que a los niños no les gustara o no se adaptaran bien”.

Sin embargo, se encargó de aclarar que muy rápido se despojaron de esos temores. “En realidad ha sido muy fácil y todos estamos contentos por ello. Desde el primer día los chicos se adaptaron muy bien. Nos encanta poder disfrutar de actividades al aire libre, pasar el día en la playa o hacer un asado en casa con amigos. Si podemos, también disfrutamos de las escapadas a Orlando para visitar Disney o Universal y divertirnos con los niños”, contó.

Aunque los años compartidos junto a Lionel Messi la han hecho conocer mejor que nadie todo lo que el que para muchos es el mejor futbolista de la historia es capaz de generar a donde quiera que vaya, Antonela Roccuzzo reconoció que el recibimiento en Miami y el trato que continúan recibiendo en el día a día superó todas sus expectativas.

Primera portada de Antonela Roccuzzo, para Haute Living.

“Lo que más me gusta de Miami es el clima, la gente y el paisaje; todo esto te hace sentir como si estuvieras viviendo en un verano perpetuo. La mayor sorpresa para nosotros fue la cálida bienvenida que recibimos cuando llegamos. Sabíamos que sería especial, pero superó todas nuestras expectativas”, dijo.

Equilibrio familiar

Como el propio Lionel Messi se encargó de remarcar más de una vez al recordar algunos de los momentos más difíciles que le encontró atravesar como futbolista, especialmente ligados a la Selección Argentina, la propia Antonela Roccuzzo se encargó de confirmar que para ambos la familia es refugio y equilibrio.

“Mi equilibrio es mi familia. En los buenos y malos momentos, siempre estamos ahí para celebrar los éxitos de los demás y apoyarnos cuando las cosas no van bien”, resaltó.