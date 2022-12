En la cabeza de Lionel Andrés Messi Cuccittini solamente aparece la chance de disputar la final del Mundial de Qatar con la Selección Argentina frente a Francia, este domingo a partir de las 12 horas. Pero también, deberá definir qué ocurrirá con su futuro futbolístico.

Su contrato terminará a mediados del próximo año, y dentro de la cláusula posee una opción para extenderlo por una temporada más. Al respecto, el presidente de PSG afirmó: “Lo que acordamos juntos fue que después de la Copa del Mundo, nos sentemos a conversar. Pero ambas partes, nuestro lado del club y él, están muy felices, así que hablaremos después”, sostuvo Nasser Al-Khelaifi.

Cuando todos creen que Messi podría llegar a renovar con el elenco francés, retornar a FC Barcelona o, incluso, marcharse hacia la MLS y vestir la camiseta de Inter Miami CF, comenzó a sonar muy fuerte la posibilidad de que dispute sus últimos años como futbolista profesional en el club de sus amores: Newell's Old Boys. El primero que hizo circular el rumor fue Sergio Agüero, pero ahora el que se refirió a la chance fue un histórico de la Lepra, como es el caso de Maximiliano Rodríguez.

Después de disputar un partido con diferentes leyendas de la historia futbolística, la Fiera se refirió a las declaraciones de Agüero, y si bien quiso bajarle la ansiedad a todos los fanáticos de Newell's que hicieron estallar las redes sociales, no pudo evitar mostrar su ilusión: “El Kun es el Kun. No se puede quedar callado. Vamos a ver qué pasa el fin de semana. Es difícil hablar sobre esto porque después se hace una pelota gigante. No nos adelantemos a los hechos”, aseveró en diálogo con ESPN.

Hace tiempo que los directivos del conjunto rosarino quieren cumplir el sueño de tener a Messi con la camiseta rojinegra, y creen que podrían convencerlo en el caso de que la Selección Argentina se consagre en Qatar. Y después de querer disminuir el fervor, el ex jugador de la Albiceleste, entre risas, admitió estar “preparado” para que se produzca el arribo de la Pulga a la Lepra. ¿Se dará?