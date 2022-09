Desde el momento en que Lionel Messi abandonó Barcelona, el mundo del fútbol sufrió un verdadero quiebre. Nadie podía imaginarse que el mejor futbolista del mundo dejaría al equipo que lo cobijó desde pequeño, pero los grandes problemas económicos de la institución catalana, como así también las diferencias con Joan Laporta, hicieron que el 10 tomara otro camino.

Llegó a Francia, donde Paris Saint-Germain se transformó en su nueva casa. Si bien le costó adaptarse a un nuevo sistema táctico, a fútbol completamente diferente (muy similar al sudamericano, sobre todo por el roce físico), y a nuevos compañeros, Messi pudo aprovechar diversos partidos para hacer de las suyas. Y lógicamente, también se afianzó la relación con Neymar, a quien había tenido en Barcelona.

Ahora que está atravesando un gran momento, donde aprovecha el rodaje en PSG para llegar en enormes condiciones al Mundial de Qatar con la Selección Argentina, en España volvió a sonar su nombre. Y no es para menos. En el Blaugrana quieren volver a tenerlo, algo que ya habían aseverado hace poco más de un mes: “Si hasta ahora activamos tres palancas –la venta de dos tramos de derechos de televisión a 25 años a la empresa “Sixth Street” y el 24,5 por ciento de la productora “Barça Studios”- , la próxima será la del regreso de Messi, pero no podemos iniciar nada hasta que no cerremos esta etapa del libro de pases y completemos el plantel”, sostuvo el dirigente barcelonista Xavier Barbany, en declaraciones a Infobae.

A la Pulga se le terminará el contrato con el conjunto parisino a mediados del próximo año, y si bien el director deportivo de PSG, Luis Campos, afirmó que ya comenzaron las tratativas para poder extender su estadía, según indicó el periodista Fabrizio Romando, el astro argentino responderá a cualquier propuesta después de que culmine la cita mundialista. Por lo tanto, recién en 2023 se sabrá qué será del futuro de Messi.

A pesar de la postura del propio Lionel Messi, la postura de Barbany es bien clara: “Barcelona es su casa y se tiene que retirar aquí tarde o temprano”, le manifestó al mismo portal de noticias. Y como si fuera poco, explicó el motivo por el que el argentino no posee una estatua en las inmediaciones del Camp Nou: “Es porque los homenajes se realizan cuando los jugadores acaban su carrera, no antes”.

El dicho popular sentencia que la esperanza es lo último que se pierde, y es algo a lo que se aferra el dirigente de Barcelona: “Sabemos que tenemos una deuda moral con Messi, como lo dijo ya varias veces Laporta, y que no se puede ir de esta manera de aquí, que es su casa, y si no viene como jugador (aunque esperamos que sí), tiene que tener la despedida que se merece. Nosotros sabemos que él tiene contrato con PSG hasta el 30 de junio, con opción a un año más, pero vamos a intervenir durante esta temporada para que regrese a mediados de 2023”, confesó. ¿Se dará?