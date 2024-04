Llegó el último día del mercado de la MLS e Inter Miami acordó la llegada de un nuevo jugador sudamericano. Hace algunos días había comprado una nueva plaza de extranjero al CF Montreal y finalmente se confirmó el nuevo fichaje. De esta forma, Lionel Messi cuenta con un nuevo socio en el armado del juego.

Inter Miami hizo oficial el acuerdo por el mediocampista paraguayo Matías Rojas. Llega en condición de agente libre por toda la temporada 2024 debido al conflicto que mantiene con Corinthians, club que tenía su pase, pero que lo denunció ante la FIFA. Tiene opción para continuar en 2025 y 2026, según anunciaron en un comunicado.

El ex Racing y Defensa y Justicia no juega un partido oficial desde febrero de este año. Durante el último mercado en Argentina fue vinculado con Boca Juniors, aunque al final no hubo gestiones de la institución xeneize.

Matías Rojas llega en condición de libre en medio de su conflicto con Corinthians

Desde hace varios meses que Rojas y Corinthians mantenían un conflicto por una deuda en los pagos de los derechos de imagen. Si bien en un primer momento habían acordado una serie de pagos, la situación llegó a un momento límite en donde el mediocampista decidió pedir la rescisión de su contrato.

Según Globo Esporte, desde el lado del jugador paraguayo alegaban que el Timão le debía seis de diez pagos del acuerdo por los derechos de imagen. A partir de ahí, el reclamo llegó ante la FIFA donde solicitó la rescisión de contrato a fin de poder tener el pase en su poder para negociar con otro club.

Ahí es donde apareció Inter Miami. El técnico Gerardo Martino, conocedor del fútbol paraguayo, se interesó en Rojas para sumar más variantes en el mediocampo. En este sentido, con la reciente lesión de tobillo de su compatriota Diego Gómez, su incorporación es más que necesaria.

Las Garzas han tenido muchas bajas en el mediocampo durante la primera parte de la temporada en la MLS. Desde la rotura de ligamentos de Facundo Farías, pasando por la operación por una hernia de Benjamín Cremaschi y la última lesión de Federico Redondo, Tata Martino ha tenido problemas en esa parte del campo.

Finalmente, luego de varias idas y vueltas, Rojas recibió el certificado de transferencia internacional de parte de FIFA, lo que lo acredita a firmar con cualquier equipo en condición de libre. Así, se dio el acuerdo con Inter Miami. Mientras tanto, se espera que el conflicto con Corinthians tenga una resolución en el mes de mayo.

Matías Rojas ya estuvo viendo el último partido de Inter Miami

Los rumores de una posible llegada de Matías Rojas a Inter Miami aparecieron a comienzos de abril, en pleno conflicto con Corinthians. A la espera de resolver la situación y su pase, el paraguayo ya estuvo en Estados Unidos desde la última semana.

De hecho, en una publicación viral en X (Twitter) se lo pudo ver acompañando al conjunto de la Florida en el último partido ante Nashville SC por la MLS. En un video se lo vio por detrás de Lionel Messi, lo que casi aseguraba su incorporación para los próximos días. Finalmente, la confirmación llegó en el último día del mercado estadounidense.

Matías Rojas, así, deja definitivamente Corinthians tras 30 partidos desde su llegada también en calidad de libre a mitad de 2023. Sólo pudo hacer tres asistencias y no marcó un sólo gol. Ahora, tendrá su primera experiencia fuera de Sudamérica.