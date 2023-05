Jaume Llopis, ex senador del FC Barcelona, afirmó que "es imposible" la llegada del 10 argentino ya que la situación del club apunta directamente a la venta del mismo.

"Es una cortina de humo": Reconocido economista afirmó que Barcelona no puede contratar a Messi

Como si no hubiese otros interesados en contratar a Lionel Messi desde el 30 de junio, el Barcelona ha tomado un rol protagónico en el futuro del argentino ya que se ha puesto en el centro de la escena como el club con más chances de quedarse con Lionel Messi. Un objetivo que pusieron los catalanes sobre el cual ya aparecen varios detractores.

Si bien desde el Barcelona afirman que hay un acuerdo entre el club y los representantes de La Liga en cuanto al plan económico que necesitan los catalanes, en las últimas horas no solo afirmaron que esto no es cierto sino que también salió al cruce un reconocido economista que solía trabajar con Joan Laporta.

Ex directivo y senador del FC Barcelona, el economista Jaume Llopis lanzó comentarios muy desalentadores para los hinchas que sueñan con ver a Messi en el club: "Él no vendrá, es otra cortina de humo para tapar los problemas del club", sentenció contundente sobre la situación que atraviesa la institución

Sobre estas cuestiones, el economista destacó para Goles que el plan económico del Barcelona es inviable ya que el nuevo estadio no se podría dar: "Lo que han decidido es ilegal. Se aprobó un crédito de 1.500 millones para todo el Espai Barça, no solamente para el estadio. El Palau no está. Dicen que está dentro de los 200 millones. Mentira."

Vale destacar que la venta de Barca Studios junto a la construcción del nuevo estadio y otras obras como el Museo La Masia son algunas de las promesas de la dirigencia actual hacia La Liga como nuevas fuentes de ingreso. Todos proyectos presentados para que se apruebe la vuelta de Messi.

¿Barcelona podría ser vendido proximamente?

Además, y ya entrando en un clima mucho más preocupante, Llopis destacó que la crisis del Barcelona es tan grande que el club podría ser vendido: "Tiene hipotecados los derechos más importantes. Tendrá una deuda de 3.000 y 4.000 millones de euros; eso es algo imposible de devolver. El paso a Sociedad Anónima es irreversible".