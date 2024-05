Hace muchísimo tiempo se viene hablando del futuro deKylian Mbappé, quien termina su contrato con Paris Saint-Germain el próximo 30 de junio. Y a través de un video que publicó en sus redes sociales, el delantero francés anunció su salida del elenco dirigido por Luis Enrique.

“Hola a todos, soy Kylian. Quería hablarles porque siempre he dicho que iba a hablar con ustedes cuando el tiempo llegara y los que les quiero anunciar es que este es mi último año en PSG. No voy a extender mi vínculo y esta aventura terminará en unas pocas semanas”, comenzó para darle la noticia a todos los fanáticos parisinos.

Mientras se habla de un posible arribo a Real Madrid, que viene buscándolo desde hace varios mercados, el ex AS Mónaco confesó que “jugaré el domingo mi último partido en el Parque de los Príncipes”. Y añadió cuáles son sus sentimientos en estos momentos, donde abandonará al club en el que brilló: “Son muchas emociones, durante muchos años tuve el honor de ser miembro del club más grande de Francia y de uno de los más grandes del mundo que em permitió llegar acá, tener mi primera experiencia en un club con mucha presión, de crecer como jugador y de estar junto a algunos de los mejores de la historia, de grandes campeones”, indicó.

En el extenso comunicado, Mbappé no se olvidó de ninguno de sus entrenadores, como así tampoco de todos los futbolistas con los que compartió el vestuario desde que arribó en 2017 tras los 180 millones de euros que desembolsaron: “Primero que nada quiero agradecerles a todos, compañeros, técnicos como Unai Emery, Thomas Tuchel, Mauricio Pochettino, Christophe Galtier y Luis Enrique. Los directores deportivos, Leonardo y Luis Campos por siempre haberme acompañado. A todo el staff del club, esos que nunca son vistos, mis amigos de las sombras, como fisioterapeutas, trabajadores, el equipo técnico, miembros del equipo del campo de entrenamiento, a todos. Todas esas personas increíbles que dan todo por el club y merecen el reconocimiento”, vociferó.

En relación a los motivos que lo alejaron de Paris Saint-Germain, equipo con el que siempre quedó en la puerta de ganar la Champions League, el nacido en XIXe arrondissement de Paris aseguró que “pese a todo lo que pueda pasar afuera, todos los rumores de los medios que a veces rodean al club, hay personas que realmente aman al club y que quieren protegerlo y hacer que brille y eso es genial. Sé que con esas personas el club está en buenas manos. Es difícil, nunca pensé que iba a costar tanto dejar el país, Francia, la Ligue 1, una liga que conozco bien. Pero creo que necesito esto, un nuevo desafío después de siete años”.

Kylian Mbappé también se encargó de hablarle a los fanáticos del cuadro parisino, a quienes le mostró todo su cariño: “Es difícil. Por supuesto que hay personas que quiero agradecerles por sobre todo: los fanáticos. Sé que no soy el jugador más demostrativo, no siempre he estado a la altura del amor que me dieron en estos siete años, pero nunca quise engañarlos, siempre quise ser efectivo”, resaltó. Y agregó: “PSG es un club que no deja a nadie indiferente. Lo amas o lo odias. Yo elegí amarlo. Lo hice durante siete años, con altibajos, por supuesto, pero no me arrepiento en ningún momento haber firmado por este club prestigioso. Es un club que siempre estará en mi memoria”.

Kylian Mbappé abandonará a PSG cuando finalice la temporada. (Getty Images)

A pesar de que se marchará de la institución, el delantero de 25 años adoptó un gran sentido de pertenencia y aseguró que “no seré más jugador, pero continuaré mirando todos los partidos porque es un club que siempre me ha interesado y seguiré de cerca las noticias”. Y también se mostró muy satisfecho porque nunca le pusieron palos en la rueda: “He sido yo, con mis cualidades y defectos, pero he intentado ser siempre mi mejor versión. Pero de primera mano quería decirles gracias a ustedes, porque sin ustedes nunca hubiese tenido una experiencia con la mitad de las emociones que sentí. Por esto estoy agradecido de por vida”. Para completar, y así despedirse de todos, Kiki aseguró que no irá a menos en lo que resta de la temporada, y volvió a agradecerle a todos los que estuvieron a su lado durante todo este tiempo: “Gracias a todos, espero terminar la temporada con un último trofeo. Tendremos buenos momentos en lo que queda y estoy seguro que quedarán por siempre en mi corazón”, cerró.

¿Cuántos goles hizo Kylian Mbappé en PSG?

Desde que arribó a PSG, fueron 255 los goles que anotó Kylian Mbappé en los 306 partidos que afrontó hasta el momento. Además, aportó un total de 108 asistencias.

¿Cuántos títulos ganó Kylian Mbappé en PSG?

Con la camiseta de PSG, Kylian Mbappé logró 15 títulos, mientras que solamente levantó 1 con AS Mónaco.

Título Club Año Ligue 1 AS Mónaco 2016-17 Copa de la Liga PSG 2017-18 Ligue 1 PSG 2017-18 Copa de Francia PSG 2017-18 Supercopa de Francia PSG 2018 Ligue 1 PSG 2018-19 Supercopa de Francia PSG 2019 Ligue 1 PSG 2019-20 Copa de Francia PSG 2019-20 Copa de la Liga PSG 2019-20 Supercopa de Francia PSG 2020 Copa de Francia PSG 2020-21 Ligue 1 PSG 2021-22 Ligue 1 PSG 2022-23 Supercopa de Francia PSG 2023 Ligue 1 PSG 2023-24