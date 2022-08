Lionel Messi es un referente. Un ídolo. Para muchos el mejor futbolista argentino de todos los tiempos. Por ello, nadie quiere quedarse sin una foto con él, sin un autógrafo, sin una charla. Y ni hablar los amantes del fútbol. Aunque claro, son tantas las historias con el 10 que algunas ni se conocen...

Tras conseguir el tercer puesto en la Copa América y la ansiada clasificación al próximo Mundial, la Selección Femenina sueña con dar pelea en la Copa del Mundo. Y Florencia Bonsegundo, uno de los pilares del equipo, no se olvida del gran gesto que tuvo Lionel Messi con todo el plantel.

"Fue el único": Messi y un gesto con la Selección Femenina que nadie conocía

En diálogo con Super Deportivo Radio, Bonsegundo contó una historia que nadie conocía sobre La Pulga. "Lo conozco a Leo, compartimos un almuerzo antes de ir al Mundial pasado. Ellos iban a la Copa América y nosotros al Mundial”, comenzó. Y continuó con un gran gesto del 10.

“Lo que más me sorprendió fue que fue el único que se quedó a sacarse las fotos con todas. Todos empezaban a hacer bomba de humo (risas) y él fue el único que se quedó a sacarse foto con cada una de nosotras. Y eso es increíble, porque decís ‘se saca una o dos fotos y se va” y fue el único que se quedó", contó muy feliz.

Además, Bonsegundo no frenó con las flores para el del PSG: "La noche anterior pensaba ‘¿Qué le voy a decir a Messi? Es mi ídolo’ y después llegue a tenerlo enfrente y me salió un ‘Gracias’ Para mí fue un gracias en general, por el fútbol y por Argentina. Nos representa tan bien donde va. Ya no hay más nada que agregar de ese chico. Es el mejor del mundo”.