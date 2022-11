El capitán de México reveló que fue él quien intercambió la casaca con Leo y lo defendió. "Canelo no entiende lo que se vive un vestuario", aseguró.

Luego de la inesperada polémica que se generó por la bronca del boxeador Canelo Álvarez con Lionel Messi, Andrés Guardado decidió romper el silencio y aclarar la situación. El capitán de México, que fue quien intercambió esa casaca con Leo, pidió hablar con la prensa argentina para calmar las aguas.

"Sé la persona que es Leo. A lo mejor Canelo no entiende lo que se vive en un vestuario y puedo llegar a entender la reacción de ofenderse al ver la camiseta de México en el suelo. A mí realmente me parece una tontería lo que se está hablando porque no tiene mayor importancia", arrancó diciendo el volante.

Luego, hizo referencia a todas las vivencias que tuvo con el mejor jugador del mundo: "Leo ha tenido muchos detalles conmigo y muchos compañeros que saben como es. Todo lo que se habla es para generar polémica. Cada vez que lo he enfrentado, que le he pedido una camiseta o una foto con mi hijo siempre lo ha hecho como se vio en el video. Son cosas que se ven y no hay mayor explicación".

"Los que nunca estuvieron en un vestuario no entienden. Hay un acuerdo con los utileros, lo que uno deja lo que está sudado en el suelo va para lavar y lo otro te lo llevás a casa. La ropa sucia va al suelo, sea tu camiseta o la del rival", aseguró y luego cerró con una confesión: "Yo cambié la camiseta con Leo y también la dejé en el suelo".