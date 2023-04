Cada vez falta menos para que el actual contrato de Lionel Messi con Paris Saint-Germain llegue a su punto final. De hecho, son poco más de dos meses puesto que el mencionado vínculo se extiende solamente hasta el 30 de junio. Además, en el horizonte no aparece con claridad ninguna perspectiva de renovación para la Pulga. ¿Se va?

De hecho, todos los cañones apuntan hacia una salida del reciente campeón del mundo con la Selección Argentina en Qatar 2022. Los hinchas de Paris Saint-Germain y los medios de comunicación deportivos de Francia no tratan a la Pulga de la mejor manera y la decisión del nacido en Rosario, provincia de Santa Fe, ya estaría tomada.

Naturalmente, una opción que no podía no aparecer en el camino es la del posible regreso a Barcelona, donde es ídolo absoluto y donde marcó un antes y un después. De hecho, todos y cada uno de los fanáticos del club Blaugrana están muy ilusionados con la chance de poder volver a contar con los servicios de quien es para muchos el mejor jugador de la historia.

Pipo Gorosito, expectante

Mientras tanto, Néstor Raúl Gorosito, reconocido director técnico argentino que actualmente se encuentra comandando a Colón de Santa Fe, se mostró muy esperanzado con la posibilidad de que el futbolista de 35 años de edad vuelva a Barcelona. Inclusive, Pipo se animó a hacer una promesa especial si finalmente se concreta el retorno.

"Me encantaría que Messi vuelva al Barcelona. Messi es Barcelona. Cuando lo vi andar en bicicleta... él es eso, es Barcelona. No lo conozco pero me encantaría. Yo les prometí a mis dos hijos que, en caso de que vaya a jugar a la pelota a Barcelona, lo iremos a ver si Dios quiere", exteriorizó Gorosito en declaraciones brindadas a 'TyC Sports'.