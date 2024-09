Con Mariano Herrón como interino, Boca comienza su primera semana sin entrenador tras la salida de Diego Martínez. Mientras el DT de la Reserva prepara el entrenamiento de este lunes en el predio de Ezeiza, las noticias respecto al posible nuevo director técnico rodean a Guillermo Barros Schelotto y Fernando Gago como los principales apuntados. Y en este caldeado contexto, aparece una buena noticia sobre el futuro de Leandro Paredes, proveniente desde Italia. Enterate de todas las novedades acá.

Guillermo Barros Schelotto y la condición para asumir como DT de Boca

Tras la salida de Diego Martínez del cargo de DT de Boca, la danza de nombres acerca de quién será su reemplazante comenzó de manera fuerte. Entrenadores como Guillermo Barros Schelotto, Fernando Gago, Fernando Ortíz, Kily González, Eduardo Domínguez y Gustavo Quinteros comenzaron a sonar con fuerza en las últimas horas y las especulaciones crecen. La decision final, claro está, será de Juan Román Riquelme.

Guillermo sería, entre las alternativas, la más sencilla de resolver debido a que se encuentra sin trabajo actualmente. Y si bien existen versiones cruzadas sobre la disponibilidad del DT para asumir en Boca, ya que se habla de una posible estadía en Estados Unidos hasta enero por unos trámites, la realidad es que desde TyC Sports informaron que el “Mellizo” estaría dispuesto a escuchar la propuesta de parte de Riquelme, pero tendría sus propias condiciones para aceptar el cargo.

El medio citado informó que Guillermo Barros Schelotto pretende tener el mismo trato con el presidente de Boca que el que tuvo en su anterior ciclo, de 2016 a 2018. Allí, el DT no tenía diálogo deportivo con el mánager de aquel entonces, Juan Simón, y a tono con esto, buscaría lo mismo con el Consejo del Fútbol.

Es decir, la condición fundamental del ex entrenador de la Selección de Paraguay para volver al Xeneize sería obviar al CdF -compuesto por Cascini, Delgado y Serna- para que la toma de decisiones futbolísticas sean solamente suyas en concordancia con Riquelme como mandamás.

Si Boca avanza por Gago, deberán pagar una fortuna a Chivas: el motivo

Si bien desde la dirigencia no surgieron nombres, se saben que los dos principales apuntados son Guillermo Barros Schelotto y Fernando Gago. Cuestiones personales -tramita su ciudadanía en Estados Unidos y debe permanecer allí- harían difícil el arribo del Mellizo de manera inmediata. Por su parte, Pintita trabaja en Chivas de Guadalajara y, si bien su presente no es el ideal, hay una cláusula en su contrato que podría dificultar las cosas.

El contrato de Fernando Gago con Chivas de Guadalajara tiene duración hasta fin de año y hay un apartado que indica que podría ser extendido por un año más, aunque todo indica que no será así ya que el presente del equipo no es el mejor en México. Pero un detalle para nada menor es que, según informó ESPN, si Boca quiere sacar a Pintita del gigante mexicano deberá desembolsar unos 2 millones de dólares, una suma más que importante para un equipo del fútbol argentino.

Los 4 entrenadores que fueron descartados

En medio del contexto de incertidumbre respecto al puesto de DT de Boca, este lunes ya fueron descartados cuatro nombres que habían empezado a sonar como rumores. Elos son Fernando Ortíz, Antonio Mohamed, José Néstor Pekerman y el Kily González.

Los primeros tres se encuentran libres pero no son considerados los entrenadores propicios para este contexto de Boca, mientras que el Kily es del agrado de Juan Román Riquelme, pero no saldrá de Unión de Santa Fe por su cuenta y en el Xeneize no buscarán nuevamente a un DT con trabajo dentro del fútbol argentino para evitar nuevas rispideces en el ámbito local.

Así las cosas, todo el camino parece allanado para que Guillermo Barros Schelotto o Fernando Gago asuman como el nuevo entrenador de Boca, a menos que puertas adentro del club de la Ribera, Juan Román Riquelme tenga entre manos un tapado inesperado.

Afirman desde Italia que Paredes volverá a Boca en junio del 2025

En las últimas horas, desde Europa aparecieron novedades que le devuelven ilusión al Xeneize respecto a la tan ansiada vuelta de Leandro Paredes.

El volante de Roma y la Selección Argentina siempre sostuvo que quiere regresar a Boca en plenitud y jugar varios años allí a modo de “revancha”, ya que en su primera etapa se marchó prematuramente al fútbol del viejo continente y disputó solo 31 partidos, aunque logró levantar dos títulos en dicho ciclo.

En este contexto, desde Italia revelaron noticias contundentes acerca del futuro de Paredes que mantienen a Boca en vilo. Según informó el portal partidario de Roma que pertenece a la Gazzetta dello Sport, “Forza Roma”, el argentino que se encuentra en el último año de contrato no renovará su vínculo y se irá del club en junio del 2025. Incluso, titularon la noticia de manera contundente: “Lejos de Roma, en junio se despide“.

Forza Roma Info expresa que es muy poco probable que el campeón del mundo renueve su contrato con Roma. El portal citado aclara que en el panorama del futuro inmediato de Leandro Paredes aparecen solo dos destinos posibles: su regreso a Boca o su arribo al fútbol de Arabia Saudita, que lo quiso tentar en enero de este año, pero que rechazó para quedarse en Italia. Aunque, para la ilusión xeneize, se aclaró que el futuro del volante “ya está escrito, y podrá cumplir su gran sueño de regresar a Boca Juniors“.