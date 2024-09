A pesar de que el presente de Boca no es el mejor, ya que se encuentra sin entrenador y en un contexto deportivo durísimo al estar lejos de la cima en la Liga Profesional y fuera de todo tipo de competencias menos de la Copa Argentina, desde Europa aparecieron novedades que le devuelven ilusión al Xeneize respecto a la tan ansiada vuelta de Leandro Paredes.

El volante de Roma y la Selección Argentina siempre sostuvo que quiere regresar a Boca en plenitud y jugar varios años allí a modo de “revancha”, ya que en su primera etapa se marchó prematuramente al fútbol del viejo continente y disputó solo 31 partidos, aunque logró levantar dos títulos en dicho ciclo.

En este contexto, desde Italia revelaron noticias contundentes acerca del futuro de Paredes que mantienen a Boca en vilo. Según informó el portal partidario de Roma que pertenece a la Gazzetta dello Sport, “Forza Roma”, el argentino que se encuentra en el último año de contrato no renovará su vínculo y se irá del club en junio del 2025. Incluso, titularon la noticia de manera contundente: “Lejos de Roma, en junio se despide“.

Con el cambio de entrenador tras la salida de Daniele De Rossi y el arribo de Ivan Juric, el argentino perdió protagonismo y hasta el puesto de titular. El medio aclara que Paredes quiere volver a ganarse la titularidad en sus últimos meses en el conjunto romano, aunque la tiene difícil ante el buen nivel de su competencia, el italiano Bryan Cristante.

Lo que sí es sabido es que es muy poco probable que el campeón del mundo renueve su contrato con Roma. El portal citado aclara que en el panorama del futuro inmediato de Leandro Paredes aparecen solo dos destinos posibles: su regreso a Boca o su arribo al fútbol de Arabia Saudita, que lo quiso tentar en enero de este año, pero que rechazó para quedarse en Italia. Aunque, para la ilusión xeneize, se aclaró que el futuro del volante “ya está escrito, y podrá cumplir su gran sueño de regresar a Boca Juniors“. ¿Será así?

El medio italiano que habla del posible arribo de Paredes a Boca en junio del 2025

En Argentina ya anunciaban a Paredes en Boca para junio del 2025

En el stream de TyC Sports, hace escasas semanas, el cronista del club de la Ribera, Tato Aguilera, fue contundente. El mediocampista de la Selección Argentina volverá cuando finalice su contrato con la Roma, es decir, en junio de 2025. De esta manera, los hinchas del Xeneize tendrán que esperar solo unos meses para verlo en Brandsen 805.

El retorno de Paredes se daría justo a un año de la Copa del Mundo de 2026 con la Selección y en pleno transcurso de la CONMEBOL Libertadores 2025. Si el Xeneize hace los méritos para disputar ese certamen, sumaría a un refuerzo de lujo para los octavos de final y para el Mundial de Clubes 2025, al que Boca ya está clasificado.

Leandro Paredes y la chance de volver a Boca

En OLGA, el campeón del mundo y bicampeón de América habló acerca de una posible fecha de retorno a Boca. “Siempre tengo ganas de volver. Cuando me fui con 18 dije que mi sueño era volver a vestir esta camiseta. La ilusión siempre está. No pongo plazos, no digo ‘el año que viene’, ‘este año’. No digo tiempos porque vivo mi carrera y mi vida día a día. Cuando tenga que pasar, va a pasar“, explicó.

Además, ante la consulta de que haría si lo llama Riquelme para regresar, esbozó: “Me dijo que no me iba a llamar. Que iba a volver cuando yo quiera. Así que por ese lado, estamos tranquilos“. Paredes ha resaltado en otras ocasiones que busca regresar durante la gestión de JRR como presidente.