Tras una semana ideal en la que accedió a las semifinales de la Copa Libertadores y le ganó a Boca Juniors en La Bombonera, River Plate cayó por 1-0 ante Talleres en el Más Monumental en el marco de la jornada 16 de la Liga Profesional. Federico Girotti cumplió con la ley del ex al anotar el único gol de la noche.

De esta manera, y aunque el principal objetivo del Millonario en el semestre en el certamen continental, los de Marcelo Gallardo quedaron lejos del líder Vélez. En conferencia de prensa, el Muñeco analizó el partido y también se refirió al error de Paulo Díaz que derivó en el grito de la T.

“Son algunos momentos accidentales que un jugador de esa categoría tiene que resolver. Paulo es un muy buen futbolista que tiene mucha categoría y de esos errores puntuales siente una responsabilidad directa. A partir de ahí, aprender de los errores y mejorar para que no vuelvan a suceder“, explicó Gallardo.

Y continuó: “La expulsión en Santiago de Chile es un poco más grave porque él se perdió una vuelta importante en una serie definitoria. Entonces él el consciente de eso. Lo de hoy fue un accidente, se resbala, puede suceder. Que eso no opaque lo buen futbolista que es y lo que significa para el equipo“.

Gallardo le puso paños fríos a la sequía de Borja

El entrenador del Millonario también tuvo palabras para el presente del delantero colombiano, cuyo último gol fue en la goleada ante Atlético Tucumán hace dos semanas: “Cuando el goleador no hace goles no lo vas a ver contento. Es así. Sobre todo cuando tiene situaciones. Ya va a volver a hacer goles. Antes todo lo que pateaba lo convertía en gol y hoy no le está pasando“.

Y lo aconsejó: “Tiene que estar tranquilo porque si entra en una desesperación puede ser peor. Lo que yo le tengo que dar es tranquilidad. Tiene que creer que ya van a volver los goles. Eso no lo tiene que poner en un lugar de negatividad porque sería absurdo pensar que no va a volver a hacer goles“.

Gallardo palpitó el cruce ante Atlético Mineiro por Copa Libertadores

“Un equipo duro, como todos los que llegaron a semifinales. Vamos a enfrentar, cunado llegue el momento, a un equipo duro, con un muy buen entrenador, al que ya conozco. Nos hemos enfrentado varias veces con un equipo que tiene su marca registrada de acuerdo a cómo piensa. Vamos a enfrentar a un muy buen rival dentro de casi 20 días“, comentó el Muñeco, con guiños a Gabriel Milito, entrenador del galo.