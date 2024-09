El argentino es uno de los capitanes del plantel y una figura que en el Norte de Londres no quieren vender.

El Cuti Romero portó la cinta de capitán en Tottenham el domingo, y fue uno de los líderes del equipo que aplastó al Manchester United por 3 a 0 en Old Trafford. Una nueva demostración de por qué es uno de los -sino el- mejores centrales del mundo. Y así es como lo valoran por el norte de Londres.

El defensor argentino llegó a los Spurs en 2021, y si bien su primera temporada y media requirió de adaptación al fútbol inglés y siempre recibía tarjetas, ya está asentado en la Premier League. Sus propios compañeros lo han elegido como uno de los capitanes -junto a Son y Maddison- del primer equipo, y es fundamental para Postecoglou.

Con todo ello, en el podcast Lilywhite Rose, dedicado a los Spurs, el periodista John Wenham explicó que el club no quiere vender al Cuti y perder todo lo que representa desde lo futbolístico y fuera del campo. Sin embargo, si es necesario venderlo, su valor de mercado estaría por sobre las 100 millones de libras.

El Cuti Romero es uno de los capitanes del Tottenham. IMAGO

Tottenham valúa a Cuti Romero en más de 100 millones

“Compramos a Romero por una importante suma de dinero”, inicia recordando Wenham. El Cuti llegó a Tottenham desde el Atalanta por 52 millones de euros, tras seis meses iniciales a préstamo en los Spurs. “Como punto de partida, creo que iríamos por más del doble de lo que pagamos por él“, afirma Wenham.

“Desde que se unió al club ganó la Copa del Mundo y la Copa América, y se ha hecho un nombre en el fútbol“, explica el periodista dedicado a los Spurs, como factores que llevarían el valor del Cuti por sobre las nueve cifras.

Cuti Romero no se irá del Tottenham por menos de 100 millones, aseguran. IMAGO

“¿Quiere el Tottenham vender a sus jugadores que son genuinamente de clase mundial? No, por supuesto que no. Los grandes clubes no hacen eso”, reflexiona Wenham. Pero reconoce que “Si hubiera que venderlo, estaríamos hablando de una cifra de más de 100 millones de libras.”

Los Spurs siguen buscando su primer título desde 2008

Tottenham ha armado un gran plantel, aunque todavía sus futbolistas están intentando adaptarse al agresivo estilo de juego de Ange Postecoglou. Cuti Romero se estableció como una figura del club, pero aún busca ese primer título para él en Tottenham, y el primero para el club en casi dos décadas.

Desde su llegada al norte de Londres, Romero lleva disputados 104 partidos, en los que convirtió 7 goles y repartió una asistencia. Aunque claro, como todo defensor, las estadísticas de goles y asistencias no terminan de demostrar todo lo que aporta al equipo desde el orden, liderazgo y rendimiento en el campo.