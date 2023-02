En la noche francesa del martes, PSG cayó por 1-0 ante Bayern Múnich por el primer duelo de los octavos de final de la Champions League, donde los dirigidos por Christophe Galtier colocó a Lionel Messi desde el inicio.

Si bien la Pulga no tuvo un gran partido, llamó poderosamente la atención la puntuación que le otorgó el prestigioso diario francés L'Equipe. Así como ocurrió con Neymar, la calificación que recibió el argentino fue un 3 (tres), y generó una gran cantidad de reproches en las tierras argentinas.

A pesar de lo que fue el post partido ante los alemanes, de lo único que se habla en Paris Saint-Germain y en toda Europa es de lo que sucederá con el futuro de Messi. Al capitán de la Selección Argentina se le terminará el contrato a mitad de año, y no llegó a un acuerdo. Incluso, desde el periódico que lo defenestró por su actuación en Champions League, aseveraron que hubo una nueva reunión por la extensión contractual.

"Este miércoles se llevó a cabo una reunión entre el padre de Lionel Messi y la directiva parisina y, por el momento, el delantero aún no ha aceptado la propuesta de extensión de contrato del PSG. Está cada vez menos tentado", escribieron desde L'Equipe, y lógicamente se encendieron todas las alarmas en las instalaciones del seleccionado que conquistó el último Mundial de Qatar.

Los jeques que comandan a PSG no se rendirán con facilidad, por lo que insistirán en la renovación del contrato del futbolista nacido en Rosario hace 35 años. Pero quien también brindó detalles de lo que puede ocurrir con el futuro, fue el periodista Gastón Edul. En una de sus salidas al aire de TyC Sports expresó que "si Messi no logra la extensión del vínculo, no tiene ofertas dentro de Europa. Sí un interés de Inter Miami, y siempre pero siempre estará esperando Newell's". Incluso, admitió que "lo de Barcelona fue más mediático, nunca hubo una propuesta".