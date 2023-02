La final de la Copa del Mundo de Qatar 2022 entre Argentina y Francia fue, para muchos, la mejor de todos los tiempos. Es que tuvo todos los condimentos habidos y por haber: alto vuelo futbolístico, golazos, tensiones, emociones, cambios y jugadas vibrantes. Fue empate 3-3 y la Albiceleste celebró a lo grande tras la definición por penales.

Bajo esa órbita, cuando el partido se moría y se iba a los penales, una desatención defensiva del seleccionado comandado estratégicamente por Lionel Scaloni dejó totalmente solo al ingresado Randal Kolo Muani, delantero de la escuadra dirigida por Didier Deschamps. En ese instante se paralizaron los corazones de todos y cada uno de los argentinos.

Sin embargo, cuando la historia parecía acabada y la gloria se esfumaba, Emiliano Martínez, el gran arquero que tiene el equipo argentino, se hizo gigante para achicarle el arco al artillero francés. Se estiró lo más que pudo y le tapó el remate para dejar con vida a la Albiceleste. Un momento que, sin lugar a dudas, jamás se olvidará.

Por ello es que, este jueves, en medio de una entrevista de 'Olé', a Lionel Messi, la gran figura que tuvo el Mundial de Qatar 2022, le preguntaron cómo vivió con la jugada que derivó en la tapada de Dibu Martínez y que sintió al respecto. Y el astro, fiel a su estilo, se sinceró de forma clara y narró los detalles de ese instante crucial.

"La verdad que fue tan rápido todo que en ese momento no lo viví como realmente fue porque enseguida salió la contra nuestra que termina con el cabezazo de Lautaro. Sufrí más después viendo los videos que en ese momento. Fue una jugada tan rápida que salió de la nada, de un pelotazo, una peinada, no sé. Y bueno, tan rápido que no me dio tiempo de sufrirla. Después, cuando la ves, te das cuenta", manifestó.