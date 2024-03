En el marco de la fecha 5 de la Zona A de la Major League Soccer, en el Audi Field, el Inter Miami venció en condición de visitante al DC. United por 3 a 1, y de esta manera quedó como único puntero del campeonato, debido a que Montreal perdió en su visita a Chicago Fire y no lo pudo alcanzar.

Para este partido, el entrenador de las Garzas, Gerardo Martino, no pudo contar con su capitán, Lionel Messi, debido a que viene arrastrando una molestia muscular, por lo que tuvo que hacerse estudios para determinar el grado de la lesión pensando en su convocatoria a la Selección Argentina para los amistosos ante El Salvador y Costa Rica.

Con quien sí pudo contar el Tata, fue con el goleador del equipo, Luis Suárez, quien ingresó con el partido 1 a 1 (Stroud abrió la cuenta para el local y Campana empató para Inter) y se despachó con un doblete en tan solo 13 minutos para dar vuelta el partido y quedarse con la victoria.

10 minutos después de haber ingresado, el delantero uruguayo marcó su primer tanto empujando la pelota en el área chica tras una buena jugada de Federico Redondo, quien condujo una contra y tocó para Campana, que de primera la metió al medio, donde estaba el Pistolero.

El segundo, llegó 13 minutos después, cuando Gómez recuperó en la mitad de cancha y condujo hasta dentro del área grande, para luego tocar con Suárez, que enganchó para su zurda, y tras ensuciarse la jugada, la pinchó con su pierna izquierda y con complicidad del arquero, Alexander Bono, liquidó el juego.

Los números de Luis Suárez en Inter Miami

Desde su llegada a las Garzas para esta temporada, el delantero uruguayo de 37 años disputó un total de 7 partidos oficiales, en los que anotó 6 goles y aportó 5 asistencias.

¿Hasta cuándo tiene contrato Luis Suárez en Inter Miami?

El delantero uruguayo que llegó proveniente de Gremio de Porto Alegre, firmó contrato con Inter Miami hasta el 31 de diciembre del 2024.

El próximo partido del Inter Miami

El próximo encuentro de las Garzas será el sábado 23 de marzo, cuando visite a New York Red Bull por la fecha 6 de la MLS. Cabe destacar que para este encuentro no podrá contar con algunas figuras, como Messi o Redondo, debido a que fueron convocados a la Selección Argentina y a la Sub 23, respectivamente.