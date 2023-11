Si Lionel Messi fue protagonista del clásico sudamericano que Argentina y Brasil disputaron este martes en el Estadio Maracaná, por la sexta fecha de las Eliminatorias CONMEBOL rumbo al Mundial de 2026, fue más por el ejercicio de su rol de emblema y capitán, retirando al equipo rumbo al vestuario para que los hinchas que estaban en la tribuna dejaran de ser reprimidos por las fuerzas policiales previo al inicio del encuentro, peleándose con Rodrygo cuando este le recriminó tal actitud y exponiendo las falencias en la organización una vez finalizado el encuentro con victoria 1-0.

En el plano futbolístico, sin embargo, casi no pudo gravitar. En principio porque la presión asfixiante del seleccionado brasileño evitó que la pelota le llegara limpia y luego por dar señales de una molestia muscular por la que varias veces requirió intervención del masajista del plantel antes de dejar el terreno de juego, con la ventaja ya establecida en el marcador gracias al gol de Nicolás Otamendi, para dar paso al ingreso de Ángel Di María.

De esa producción, condicionada por una lesión, se valió el periodista Álvaro Morales para caerle con todo el peso de su crítica al capitán de la Selección Argentina, campeón del mundo en Qatar y ocho veces ganador del Balón de Oro. “¿Cómo? ¿No resolvió algo el todopoderoso Messi en 45 minutos? ¿Pues no que es “Dios”? Porque esa es una palabra seria”, escribió el guatemalteco al término de los primeros 45 minutos.

“Tuvo que ser Otamendi, porque Messi no podía”, sentenció intentando ocultar la frustración que le generaba que Argentina lograra ponerse en ventaja en el Maracaná. “Messi, caminando. La decrepitud. Querrán defenderlo al decir que ‘ve mejor el juego’. Mentiras. Eso sí, muy valiente contra el niño Rodrygo”, agregó poco después haciendo también una referencia al encontronazo que había tenido con el futbolista brasileño de Real Madrid.

Cuando La Pulga finalmente dejó la cancha, lesionado, para dar lugar al ingreso de Ángel Di María, el periodista radicado en México volvió a disparar contra él: “Messi se va del partido. No hizo nada. Lo normal. Sin penal, no hay diversión. Eso sí: caminó muy rápido para salir de la cancha. Como no lo hace en ella”.

El posteo de Messi tras el triunfo ante Brasil

Lionel Messi volvió a utilizar sus redes sociales para resumir sus sensaciones tras el duelo ante Brasil, este vez con una mezcla de satisfacción por la victoria e impotencia por las agresiones de las que fueron víctima los hinchas argentinos en el Estadio Maracaná.

“Este equipo sigue haciendo historia… Gran victoria en el Maracaná aunque quedará marcada por la represión a los argentinos una vez más en Brasil. Esto no se puede tolerar. ¡Es una locura y se tiene que terminar ya!“, escribió el capitán de la Selección Argentina.

La respuesta de De Paul que lo explicó todo

Como respuesta a ese posteo, Rodrigo De Paul terminó de confirmar que si Messi no pudo lucir ante Brasil fue porque jugó gran parte del encuentro con una lesión que hubiese sacado de la cancha a cualquier otro. “Defendiste a la gente y jugaste desgarrado por nosotros, gracias capitán”, escribió el mediocampista del Atlético Madrid.