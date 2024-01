Aseguran que Lionel Messi ganó The Best 2023 por error

Lionel Messi se convirtió en el ganador del premio The Best 2023 de la FIFA al mejor jugador del año. Esta fue su tercera distinción con este galardón, pero ahora sus votantes se están tirando para atrás, reconociendo que cometieron un grave error a la hora de votar por él.

Un único voto menos para Messi, o un voto más por Erling Haaland hubiera sido suficiente para cambiar la ecuación y darle el premio al delantero noruego. De acuerdo a Roberto Martínez, esto tendría que haber sucedido, ya que tanto él como otros votantes de Messi se equivocaron.

El actual entrenador del Seleccionado de Portugal reconoció su error y el de otros al votar por Messi, creyendo que lo hecho en Qatar 2022 también contaba para la premiación. “Fue un error”, reconoció en diálogo con el portal portugués A Bola.

Martínez reconoció esto al ser consultado por su selección de Marcelo Brozovic, a quien le otorgó su tercer voto en The Best, pero lo mismo aplica para Messi, ya que en su criterio, lo hecho por estos dos futbolistas en Qatar fue superlativo.

“No creo haber sido el único que cometió ese error, ya que cuando ves los votos, creo que hay bastante influencia de lo que sucedió en la Copa del Mundo”, afirma Martínez.

Martínez, en desacuerdo con la FIFA por The Best

“Ahora tenemos muchas votaciones, muchas elecciones. Tenemos el jugador FIFA, el The Best, por lo hecho durante toda la temporada. Es la primera vez también que tenemos una Copa del Mundo en invierno, y la votación es extraña, porque sólo toma seis meses”, discute Martínez, a quien no se lo vio muy de acuerdo con el período que tomó en cuenta la FIFA para The Best, y del cual no estaba demasiado al tanto.

Los comentarios de Roberto Martínez sugieren que el cambio en las fechas de la Copa del Mundo y que sólo se haya tenido en cuenta media temporada fueron dos hechos clave para su equivocación y la del resto de los votantes.

Después de todo, el Mundial terminó en diciembre del 2022, y tampoco se pudo tener en cuenta en The Best 2022, ya que los votos de aquella edición se dieron antes de la finalización de la Copa de Mundo.

Martínez defiende no haber elegido a Haaland

Un voto más a favor de Haaland por parte de Martínez también hubiera decantado el The Best a favor del noruego, pero el entrenador defiende sus votos a Bernardo Silva y Brozovic, acompañando a Messi.

“Para mi las distinciones individuales en el fútbol son algo difíciles”, reconoce Martínez. “Creo que el jugador individual representa lo que hizo el equipo. Brozovic y Bernardo [Silva] son jugadores que estuvieron en la final de la Champions League y que destacaron en sus torneos locales”, reflexiona.

Lo cierto es que Messi y Haaland terminaron ambos con 48 votos dentro del sistema de votación. Sin embargo, la mayor elección para el argentino por parte de otros futbolistas, le dio la victoria en la premiación.