Lionel Messi está atravesando las semanas más complejas a nivel profesional desde que se convirtió en nuevo jugador del Paris Saint-Germain. Si bien la dura sanción por su viaje no autorizado hacia Arabia Saudita ya fue levantada por un pedido de disculpas por redes sociales, aún no hay certezas sobre el futuro del capitán de la Selección Argentina más allá del 30 de junio.

En ese contexto, diversos medios de comunicación en Europa aseguran que Leo ya habría acordado su llegada al Al-Hilal por una suma cercana a los 300 millones de euros al año. Estos rumores no cayeron bien en la familia Messi y Jorge, su padre, lanzó un fuerte comunicado a través de su cuenta de Instagram.

En primer lugar, el representante de Leo desmintió cualquier tipo de acuerdo externo para marcharse del fútbol francés. “No hay absolutamente nada con ningún club para el año que viene. La decisión nunca se tomará antes de que Lionel termine la liga con el PSG”, comenzó el extenso escrito en redes sociales.

La familia Messi también se molestó con los medios de comunicación: “Me parece una falta de respeto hacia los medios donde responden, que haya quienes engañen de manera consciente y deliberada, sin aportar prueba alguna de sus afirmaciones, y queriendo transformar en noticia cualquier rumor malintencionado o que está dirigido por alguien a favor de sus intereses“. Una postura clara ante los rumores de salida del Paris Saint-Germain. Será cuestión de semanas para conocer el desenlace de una historia que promete tener más capítulos.

Comunicado de Jorge Messi

“No hay absolutamente nada con ningún club para el año que viene. La decisión nunca se tomará antes de que Lionel termine la liga con el PSG. Una vez que finalice la temporada será el momento de analizar y ver lo que hay, y entonces tomar una decisión.

Siempre hay rumores y muchos usan el nombre de Lionel para ganar notoriedad pero la verdad es solamente una y podemos asegurar que no hay nada con nadie. Ni verbal, ni firmado, ni pactado, y no lo habrá hasta que no acabe la temporada.

Me parece una falta de respeto hacia los medios donde responden, que haya quienes engañen de manera consciente y deliberada, sin aportar prueba alguna de sus afirmaciones, y queriendo transformar en noticia cualquier rumor malintencionado o que está dirigido por alguien a favor de sus intereses. Tendrían que explicar por qué no contrastan las informaciones… No querrán que una verdad les arruine ‘sus noticias'”.