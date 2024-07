A sus 16 años, Lamine Yamal se ha convertido en una de las principales figuras de la Selección Española, que se encuentra a 90 minutos de conquistar la cuarta Eurocopa en su historia. Esto ha llevado a que el futbolista del Barcelona reciba comparaciones con Lionel Messi, la máxima leyenda culé, y unas recientes fotos han ayudado a incrementar esta comparativa.

Días atrás se hicieron virales unas viejas fotos de calendario, las cuales datan del 2008 y muestran a un joven Lionel Messi bañando a un infante. Ese niño es ni más ni menos que el mismísimo Lamine Yamal, tal y como fue confirmado por el fotógrafo encargado de sacar las capturas.

Y, finalmente, el propio Lamine se encargó de explicar por qué nunca antes su familia compartió esas fotos. “Al final nunca las hemos sacado a la luz porque no queríamos las comparaciones entre Leo y yo”, reconoció Lamine, quien explicó que “ese momento no era consciente de que estaba con Messi.”

En diálogo con el periodista Gerard Romero en Jijantes vía Twitch, la joven figura española aclaró considera a Messi como el “mejor jugador de la historia”, pero que su familia intentaron evitar esas comparaciones porque “sólo restan”, ya que “nunca vas a ser como él”.

Lionel Messi y Lamine Yamal en la foto del calendario 2008 del diario SPORT y UNICEF (IMAGO/ZUMA Press Wire)

¿De dónde salieron las fotos de Lamine Yamal con Messi?

Las fotos que muestran a un Lionel Messi aún con el pelo largo y con escasos 20 años, junto a un Lamine Yamal de bebé tenían como objetivo ser incluidas en un calendario. Como mencionamos, data del año 2008, y formó parte de una actividad benéfica entre UNICEF y el Diario SPORT de Barcelona.

En ella, jugadores del Barcelona posaron con niños pequeños y sus familias para el calendario y dio la casualidad de que Lionel Messi se fotografió junto a quien hoy es la gran promesa del fútbol español y su querido club blaugrana.

Lamine Yamal reconoció que nunca habló con Messi

En la entrevista, Romero aprovechó para consultarle a Yamal si había tenido contacto alguna vez con Messi, pero el futbolista español reconoció que hasta ahora no ha sucedido: “No, no, nunca he hablado con él. Ojalá haber podido haber hablado con él, pero nunca lo he hecho”, expresó.

Yamal quiere darle su cuarta Eurocopa a España y convertirse en los más ganadores de la historia.

Este domingo, tanto Yamal como Messi tienen una cita con la historia. Por la tarde, Lamine Yamal y España enfrentarán a Inglaterra en la final de la Eurocopa, buscando la cuarta conquista y convertirse en la selección con más títulos en esta competición.

Argentina va por su Copa América número 15 y ponerse en lo alto de la tabla histórica.

Por su parte, ya caída la noche, Lionel Messi buscará hacer lo propio con Argentina, en la final de la Copa América contra Colombia. Casualmente, de ganarle al conjunto cafetero, la albiceleste también se transformará en la selección con más títulos en la competición continental que le toca.

El padre de Lamine Yamal tituló la mencionada foto hace unos días con la frase “el inicio de dos leyendas”, y este domingo ambos pueden incrementar sus respectivas historias.