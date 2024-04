El canto de los mexicanos para Lionel Messi por su ausencia en Monterrey vs. Inter Miami

Pese a todo el esfuerzo que hizo para poder decir presente, Lionel Messi no fue ni al banco del Inter Miami ante Rayados por los cuartos de final de la Concachampions. El equipo de la MLS cayó de local contra los mexicanos y quedó muy parado de cara a la revancha, aunque se espera que el 10 diga presente para esa cita.

La ausencia de Leo en el dueño de casa no pasó desapercibida y mucho menos entre los simpatizantes de Monterrey. Tras el gol agónico del Corcho Rodríguez a los 89 minutos que dio vuelta el resultado, los hinchas se despacharon con un cantito picante para el argentino.

“Messi tuvo miedo”, repitieron una y otra vez desde la parcialidad visitante, burlándose de la ausencia de Lionel por su problema muscular. Lo cierto es que el capitán apunta a llegar en óptimas condiciones al partido de vuelta y, pese al resultado adverso, la serie está abierta.

El mensaje del DT argentino de Rayados para Messi

Tras la victoria, Fernando Ortiz, entrenador del conjunto mexicano, expresó: “Esperábamos que pudiera jugar hoy (3 de abril), lamentablemente no lo hizo. Considero que es el mejor de todas las épocas y ojalá Messi pueda estar en la vuelta. La serie todavía está muy abierta”.

“Admiro a Leo, lo he dicho. Me gustaría enfrentarlo para verlo, pero sobre todo me interesa que mi equipo gane“, agregó el estratega, que se volvió conforme luego del gran resultado que sacó su equipo en Miami.

¿Cuándo es el partido de vuelta entre Inter Miami y Rayados de Monterrey?

Inter Miami viajará a México con una desventaja de ir perdiendo uno a dos en el marcador global contra Rayados de Monterrey. El partido de vuelta por una de las llaves de los cuartos de final de la Concachampions se jugará el miércoles 10 de abril a las 23:30 de Argentina.

Dónde ver Monterrey vs. Inter Miami por la Concachampions

La revancha entre Rayados y Inter Miami se podrá ver en vivo y en directo por la pantalla de Star+.