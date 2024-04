Mariano Closs cree que el partido revancha ante Rayados de Monterrey que marcó la eliminación de Inter Miami en cuartos de final de la Copa de Campeones de Concacaf no hizo más que evidenciar que Lionel Messi podría quedarse pronto sin motivaciones deportivas en el fútbol de los Estados Unidas si una vez finalizada su participación con la Selección Argentina en la Copa América todavía mantiene las ambiciones como futbolista profesional.

“La verdad que él quiere jugar siempre, porque se veía que retrocedía para agarrar la lanza y ponerse el equipo al hombro. Ayer fue una cátedra de fútbol de parte de los mexicanos y expuso mucho al equipo de Messi. Aún con las figuras. Hoy tiene el incentivo mayor que es la Copa América, porque está muy bien él. Solo que ayer no hubo un jugador, desde el arquero a los chicos del fondo, con pelotas regaladas, que ayudara. ¿Habrá motivación post Copa América para Messi?“, opinó el periodista en F12, de ESPN.

Closs dijo entender muy bien que, especialmente desde que definió su arribo a la MLS, las decisiones que pueda tomar el ocho veces ganador del Balón de Oro respecto a su carrera ponen en evaluación mucho más que la mera competencia deportiva, pero se permitió aconsejarlo para el caso en que no quiera perder esas motivaciones que siempre persiguió como futbolista y que lo convirtieron en el mejor jugador de todos los tiempos.

“No sé si la Copa del Mundo también es su objetivo. A mí me cuesta creer que en el fútbol de los Estados Unidos encuentre motivación. ¿No querrá venir al fútbol argentino en vez de seguir jugando ahí? De verdad lo digo. El fútbol de Estados Unidos no me parece competitivo, ayer quedó demostrado. Si el tiene ganas, por la esencia que tiene, ¿no tendrá ganas de darle el gusto al fútbol argentino?“, manifestó.

Y agregó: “Él necesita motivaciones. Ojo, tiene 37 años y después de la Copa América por ahí dice ‘hasta acá, estoy conforme con mi vida futbolística’. Todos somos ambiciosos y queremos verlo un rato más. Pero si llega a tener ese cosquilleo futbolístico, hay un techo”.

“Martino puede dirigir los mejores equipos”

Mariano Closs hizo una comparación entre las motivaciones que pueden haber llevado a Lionel Messi a Inter Miami con las que pudo tener Gerardo Martino para tomar esa decisión y remarcó que ambos, actualmente, están capacitados para mayores desafíos.

“Martino tomó la decisión de ir a Inter Miami para estar cómodo y relajado esperando que llegara Messi. Tata puede dirigir tranquilamente una Selección, los equipos más grandes del continente o de donde quiera. Lo de Martino es como lo de Messi. Ellos deciden porque tienen cartel, chapa y no tienen techo”, señaló.

Los próximos partidos de Messi con Inter Miami

Consumada la eliminación en cuartos de final de la Copa de Campeones de Concacaf, Inter Miami quedará abocado pura y exclusivamente a la MLS hasta el momento en que Lionel Messi deba incorporarse a la Selección Argentina para disputar la Copa América. En el certamen doméstico, sus próximos cinco rivales serán Kansas City (13/4), Nashville (20/4), New England Revolution (27/4), New York Red Bull (4/5) y Montreal Impact (11/5).