La imagen de Lionel Messi haciéndole el Topo Gigio a Louis Van Gaal es una de las más importantes de Qatar 2022. Su enfrentamiento con el entrenador quedó en la historia y, a un año del Mundial, el 10 contó algunos detalles de esa jornada de cuartos de final.

“No jugué caliente. Fue un poco lo que pasó con Lewandowski. Me molesta cuando se habla fuera de la cancha y se falta al respeto al rival”, explicó Leo, en diálogo con Sebastián Vignolo en la serie “Campeones” de Star+. “Yo nunca fui así. Dentro de la cancha pueden pasar un millón de cosas y queda ahí. Antes del partido, querer calentarlo y faltar el respeto no lo hice nunca y no me gusta que lo hagan conmigo. Creo que Van Gaal lo hizo un poco a propósito, el arquero también había hablado. Esas cosas a mí no me gustan”, agregó.

Después, sobre el Topo Gigio, confesó: “Me nació ahí y me arrepentí automáticamente. Apenas lo hice dije ‘qué pelotudo, qué tengo que hacer’. Es más, pensé ‘lo único que falta es que no ganemos’. Suelen pasar esas cosas”.

“El partido podría haber terminado antes, no había necesidad de llegar hasta ahí. Que te hagan el gol de esa manera, con esa jugada, es difícil. Fue una bronca muy grande”, analizó el capitán y agregó: “El equipo cambió el chip, no le afectó y siguió jugando como si nada. Eso te demuestra la fortaleza del grupo, que no se caía ante nada. Confiaba tanto en las posibilidades que teníamos, en el compañero de al lado, que no importaba nada”.

Qué había dicho Van Gaal en la previa de Argentina-Países Bajos

“Por supuesto que Messi es su jugador más peligroso y creativo. Por otra parte hay que decir que no participa mucho en el juego cuando el adversario tiene la pelota. Ahí está nuestra oportunidad”, había dicho el entrenador días antes del choque de cuartos.

Después siguió calentando la previa: “Tenemos una cuenta pendiente con Argentina por lo que pasó hace dos Mundiales. En esa semifinal (2014) Messi no tocó una pelota y perdimos en los penales. Ahora queremos nuestra revancha”.

Su cruce con Lewandowski

Leo también se animó a hablar de su enojo con el crack polaco, a quien enfrentó en el cierre de la fase de grupos: “Me había molestado su declaración. Porque cuando gané el Balón de Oro y dije lo que dije, lo sentí de verdad. Y que él hable de la manera que habló, me molestó”.

“Después nos cruzamos, hablamos y que fue un malentendido. Lo volví a gambetear porque era él. Estaba molesto, creí que no correspondía lo que dijo. Estaba caliente. Después fue a Barcelona, hablamos muchas cosas del club, de la ciudad y quedó todo bien”, contó.