Thomas Müller es uno de los pocos futbolistas que podrán retirarse diciendo que fueron verdugos de Lionel Messi. A lo largo de su carrera, el alemán salió victorioso en la mayoría de los enfrentamientos que tuvo con el argentino. De todas formas, eso no quita la admiración que tiene para con el 10.

Tal es así que hoy, a la distancia, el campeón del mundo 2014 soltó con elogio para Leo a través de X (ex Twitter). “Well done (bien hecho)“, escribió el crack del Bayern Múnich tras haber visto un video del ex-Barcelona con un fanático. Incluso lo arrobó, aunque la Pulga jamás tuvo cuenta en esa red social.

En el video en cuestión, se puede ver cómo Lionel le da el OK a su guardaespaldas para que le permita a un pequeño fan del Inter Miami acercarse a él. Allí, accede a tomarse una foto y le firma la camiseta. Un gesto reconocido por la leyenda del fútbol alemán.

Müller llenó de elogios a Messi en varias oportunidades durante su vida futbolística. La última vez había sido el año pasado, cuando declaró que Leo “es el GOAT porque hace a la gente decir ‘voy al estadio por su elegancia’ y al mismo tiempo es muy efectivo para convertir goles y conseguir récords y títulos”.

Los duelos de Lionel Messi y Thomas Müller en su carrera

“Contra Messi las cosas siempre salen bien“, soltó alguna vez Thomas, sin chicanear al 10, sino haciendo visible una realidad si de duelos directos se trata. Estas dos estrellas se enfrentaron 7 veces: con 6 triunfos para el alemán y apenas 1 para el argentino.

En todo este tiempo, Müller eliminó a Leo de Sudáfrica 2010, lo sacó de la Champions League 2012/13 con un global de 7-0, le ganó la final del Mundial 2014, lo eliminó en la Champions 2019/20 con una goleada 8-2 y volvió a hacerlo en la 2022/23, con el 10 en PSG. Una pesadilla.