Mientras Lionel Messi se encuentra capitaneando a la Selección Argentina en la gira que realiza el campeón del mundo en Asia, en Miami comenzaron a moverse para elaborar un plantel competitivo para el segundo semestre del 2023 en la Major League Soccer. El Inter ocupa el último puesto de la Conferencia Este y el objetivo será meterse en los play-offs de la MLS, una tarea de la que se ocupará el mejor futbolista del mundo junto a sus nuevos compañeros.

Distintos periodistas y medios deportivos apuntan a la intención del equipo de Florida de rodear a Lionel con exfutbolistas del FC Barcelona que lo supieron escoltar en sus mayores logros. Entre ellos figuran Jordi Alba y Sergio Busquets, dos figuras que quedaron libres del Blaugrana y tienen el pase en su poder para elegir su nuevo destino.

Sin embargo, según informó el periodista Leo Paradizo en ESPN F12, la prioridad de Messi es la llegada de Luis Suárez al fútbol de los Estados Unidos. El Pistolero no solo compartió cancha con la Pulga, sino que es una de sus mayores amistades fuera del campo de juego y su rol podría ser clave en la adaptación del “10” en el Inter Miami. No obstante, el desafío que se le presenta a las Garzas no es sencillo.

Según adelantó El Observador, Luis Suárez manifestó que está cómodo en Gremio y tiene contrato allí hasta diciembre de 2024, por lo que se le hacía imposible dejar el fútbol de Brasil para acompañar a Leo en su nueva aventura. No obstante, al ser un pedido expreso del capitán de la Albiceleste, el Inter Miami podría hacer un importante esfuerzo económico para liberarlo de su vínculo en Porto Alegre. ¿Se dará el reencuentro?