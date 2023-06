A lo largo de todo el paso de Lionel Messi por PSG, ya sea por algún comentario o rumor, hasta un pase que no se dio, se posicionó a Kylian Mbappé como el gran competidor del argentino. Sin embargo, como ya hizo anteriormente, el campeón del mundo en 2018 demostró que la cosa es muy diferente.

En medio de los rumores que marcan su salida del equipo francés incluso para este mercado de pases, el goleador se tomó un momento para hablar de la partida del argentinoe increíblemente se mostró sorprendido: “Nunca es una buena noticia cuando alguien como Messi se va“.

Además, durante su charla íntima con la Gazzetta dello Sport, el capitán del PSG le apuntó a quienes querían que Messi se vaya con una frase contundente: “No entiendo muy bien por qué tanta gente estaba tan aliviada de que se vaya. No obtuvo el respeto que merecía en Francia. Es una pena“.

Todo esto, sostenido en que Kylian Mbappé, quién nuevamente aparece en el radar del Real Madrid, opinó que cuándo se habla de Messi se están refiriendo a “potencialmente el mejor jugador de la historia del fútbol”.

En cuánto a lo que será su propio futuro, Mbappé destacó que nada esta definido: No les pedí que me vendan al Real Madrid. Sólo les comenté mi voluntad de no renovar hasta 2025. No hemos negociado mi renovación y estoy feliz de seguir un año más“, sentenció.